به گزارش ایلنا؛ تحلیلی از رویترز نشان می‌دهد که تنش تجاری میان آمریکا و چین حول فناوری‌های حساس، از جمله نیمه‌هادی‌ها و عناصر کمیاب، در حال تبدیل شدن به یک «مدار قطع‌کن» برای جلوگیری از تشدید درگیری‌هاست. در ماه مه، آمریکا ممنوعیت صادرات تراشه H20 انویدیا را معکوس کرد تا همچنان به واردات عناصر کمیاب چین ادامه دهد؛ این اقدام منجر به افزایش ۶۶۰درصدی واردات از چین شد.

ایالات متحده در مقابل در حال تقویت زنجیره تأمین داخلی عناصر کمیاب است؛ به‌ویژه با تأمین مالی پروژه‌های شرکت MP Materials توسط وزارت دفاع. در عوض، چین همچنان در فرآوری این عناصر تسلط دارد؛ اگرچه محدودیت‌های فناوری و تجهیزات پیشرفته، پیشرفت تراشه‌سازان چینی را کند کرده است.

این وضعیت، نمایی جهانی از وابستگی‌های متقابل اقتصادی در عصر فناوری ارائه می‌دهد. حتی در بحبوحه تلاطم‌های سیاسی، حفظ جریان تجارت در زنجیره‌های کلیدی به‌عنوان دستاوردی مهم تلقی می‌شود.

