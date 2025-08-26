خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

باتری شهر خالیست؛ وقتی چراغ‌های راهنمایی و سایت‌های BTS هر دو در خطرند

باتری شهر خالیست؛ وقتی چراغ‌های راهنمایی و سایت‌های BTS هر دو در خطرند
کد خبر : 1678496
لینک کوتاه کپی شد.

هر بار برق می‌رود و شبکه موبایل با قطعی مواجه می‌شود، اعتراض‌ها بالا می‌گیرد و رسانه‌ها شروع به انتشار خبر می‌کنند اما غافل از اینکه دلیل اصلی این موضوع چیست؛ این در حالیست که هر بار اپراتورها هشدار می‌دهند که باتری‌ها و ژنراتورهایشان تنها چند دقیقه تاب‌آوری دارند و فشار خاموشی‌ها فراتر از توانشان است.

رئیس شورای شهر تهران نیز امروز به بعد دیگری از ماجرای ناترازی‌های خدمات شهری پرداخته که از قضا مشکل چندین ساله اپراتورهای ارتباطی نیز هست و مردم را از دریافت خدمات مطلوب بی‌بهره کرده است؛ وی درباره «سرقت باتری چراغ‌های راهنمایی و رانندگی» هشدار داده و از اختلال در تردد در تقاطع‌های شهر خبر داده است. 

این مسئله، علاوه بر مشکلات عملیاتی، حجتی دیگر بر ضرورت تأمین انرژی پایدار برای زیرساخت‌های حیاتی شهر و شبکه‌های مخابراتی است. انگار وقتی پای اینترنت و تماس‌ها به میان می‌آید، همه چیز جدی است و وقتی چراغ‌ها تاریک می‌شوند، سکوت حکم‌فرماست.

نمایندگان اپراتورها هفته گذشته از خرید ۱۰ هزار باتری جدید برای افزایش تاب‌آوری شبکه خبر دادند. این اقدام، هر چند مؤثر، به تنهایی کافی نیست؛ محدودیت واردات تجهیزات باکیفیت و سرقت‌های مکرر، شبکه را همچنان در معرض اختلال قرار داده است.

قصه روشن است، شبکه موبایل و چراغ‌های راهنمایی، هر دو به انرژی پایدار نیاز دارند. وقتی زیرساخت‌ها به سرقت و خاموشی دچار شوند و چارچوب مدیریتی ناکافی باشد، حتی بهترین تلاش‌های اپراتورها نمی‌تواند از اختلال جلوگیری کند. این واقعیت، اهمیت برنامه‌ریزی و تأمین انرژی پایدار را به‌صورت روشن و غیرقابل انکار به همه نشان می‌دهد.

قطعی‌های مکرر برق، علاوه بر خاموشی فوری شبکه و تجهیزات مدیریت خدمات شهری، باتری‌های پشتیبان را مثل دوچرخه‌ای که دائماً روی ترمز می‌ایستد فرسوده می‌کند. هر شوک برقی، ظرفیت ذخیره انرژی را کمی کمتر می‌کند و با گذشت زمان، همان باتری‌هایی که روزی چند ده دقیقه تاب‌آوری داشتند، حتی چند دقیقه هم دوام نمی‌آورند. نتیجه این چرخه‌ی خستگی زودهنگام، فشار مضاعف بر اپراتورهای خدمات شهری و ارتباطی و همچنین افزایش احتمال قطع سرویس است؛ چالشی که از دید عموم پنهان می‌ماند، اما برای شبکه حکم بحران دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور