رئیس شورای شهر تهران نیز امروز به بعد دیگری از ماجرای ناترازی‌های خدمات شهری پرداخته که از قضا مشکل چندین ساله اپراتورهای ارتباطی نیز هست و مردم را از دریافت خدمات مطلوب بی‌بهره کرده است؛ وی درباره «سرقت باتری چراغ‌های راهنمایی و رانندگی» هشدار داده و از اختلال در تردد در تقاطع‌های شهر خبر داده است.

این مسئله، علاوه بر مشکلات عملیاتی، حجتی دیگر بر ضرورت تأمین انرژی پایدار برای زیرساخت‌های حیاتی شهر و شبکه‌های مخابراتی است. انگار وقتی پای اینترنت و تماس‌ها به میان می‌آید، همه چیز جدی است و وقتی چراغ‌ها تاریک می‌شوند، سکوت حکم‌فرماست.

نمایندگان اپراتورها هفته گذشته از خرید ۱۰ هزار باتری جدید برای افزایش تاب‌آوری شبکه خبر دادند. این اقدام، هر چند مؤثر، به تنهایی کافی نیست؛ محدودیت واردات تجهیزات باکیفیت و سرقت‌های مکرر، شبکه را همچنان در معرض اختلال قرار داده است.

قصه روشن است، شبکه موبایل و چراغ‌های راهنمایی، هر دو به انرژی پایدار نیاز دارند. وقتی زیرساخت‌ها به سرقت و خاموشی دچار شوند و چارچوب مدیریتی ناکافی باشد، حتی بهترین تلاش‌های اپراتورها نمی‌تواند از اختلال جلوگیری کند. این واقعیت، اهمیت برنامه‌ریزی و تأمین انرژی پایدار را به‌صورت روشن و غیرقابل انکار به همه نشان می‌دهد.

قطعی‌های مکرر برق، علاوه بر خاموشی فوری شبکه و تجهیزات مدیریت خدمات شهری، باتری‌های پشتیبان را مثل دوچرخه‌ای که دائماً روی ترمز می‌ایستد فرسوده می‌کند. هر شوک برقی، ظرفیت ذخیره انرژی را کمی کمتر می‌کند و با گذشت زمان، همان باتری‌هایی که روزی چند ده دقیقه تاب‌آوری داشتند، حتی چند دقیقه هم دوام نمی‌آورند. نتیجه این چرخه‌ی خستگی زودهنگام، فشار مضاعف بر اپراتورهای خدمات شهری و ارتباطی و همچنین افزایش احتمال قطع سرویس است؛ چالشی که از دید عموم پنهان می‌ماند، اما برای شبکه حکم بحران دارد.

انتهای پیام/