خرید سیمکارتهای رند شاتل موبایل به صورت قسطی امکانپذیر شد
شاتل موبایل امکان خرید سیمکارتهای رند 5G خود را به همراه بسته اینترنت، مکالمه درون و برون شبکه و پیامک به صورت قسطی برای متقاضیان فراهم کرد.
به گزارش روابط عمومی شاتل موبایل، هم اکنون تمامی علاقهمندان به خرید سیمکارتهای رند شاتل موبایل میتوانند پس از انتخاب شماره رند و مرتب از وبسایت شاتل موبایل و بدون نیاز به شرکت در حراج و مزایده، در زمان پرداخت، با انتخاب درگاه پرداخت دیجی پی، در صورت داشتن اعتبار اقساطی ۴ ماهه و یا وام دیجی پی، سیمکارتهای ۵ تا ۱۰ ستاره و طلایی ۱ ستاره و طلایی ۲ ستاره این اپراتور تلفن همراه را به صورت اقساطی و بدون سود خریداری نمایند.
گفتنی است که شاتل موبایل چندی پیش با بهروزرسانی فنی هسته شبکه هوشمند خود، تجربه و نسل جدیدی از هوشمندی سیمکارتهایش را عرضه کرده تا مشترکین این اپراتور تجربهای بهتر از آنتندهی هوشمند و پوشش گسترده اینترنت 5G داشته باشند.
هم اکنون سیمکارتهای قدیمی و جدید این اپراتور، با بهروزرسانی هسته شبکه هوشمندش، به صورت خودکار و بدون نیاز به تعویض سیمکارت یا اعمال تنظیمات جدید از سوی مشترکین، به نسل جدیدی از قابلیتهای فناوری نوآورانه و انحصاری "سیم کارت هوشمند شاتل موبایل" ارتقا پیدا کرده و بهروزرسانی شدهاند. این ارتقا و بهروزرسانی فنی، بهبود قابلتوجهی در کیفیت خدمات ارتباطی، سرعت اینترنت و دسترسی پذیری به نسل پنجم شبکه های تلفن همراه (5G) و بهبود چشمگیر در عملکرد و تجربه مشترکین سیمکارتهای هوشمند شاتل موبایل ایجاد کرده است.
شاتل موبایل به عنوان تنها اپراتور دانشبنیان تلفن همراه کشور و ارائه دهنده سیمکارت هوشمند در ایران، امکان اتصال خودکار به شبکه هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور را برای مشترکین سیمکارتهای خود فراهم کرده و در قالب فناوری نوآورانه و انحصاری «سیمکارت هوشمند»، با تحلیل مداوم شبکههای موجود در موقعیت جغرافیایی مشترکین، باکیفیتترین شبکه رادیویی در هر منطقه را به صورت کاملا هوشمند انتخاب میکند.
این اپراتور با هدف توسعه قابلیتهای سیمکارت هوشمند شاتل موبایل، راهکار «انتخاب دستی شبکه رادیویی میزبان» را در سراسر کشور پیاده سازی کرده تا مشترکین شاتل موبایل علاوه بر بهرهمندی از انتخاب هوشمند شبکه بتوانند با شماره گیری کددستوری #۸*۱*، مراجعه به سیستم مدیریت اینترنتی حساب و یا اپلیکیشن «شاتل موبایل من»، از وضعیت اتصال شبکه رادیویی میزبان سیمکارت خود مطلع شوند و یا با تغییر شبکه رادیویی میزبان، از میان هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور، شبکه مطلوب خود را انتخاب کنند.
از سایر خدمات متمایزی که اپراتور شاتل موبایل برای مشترکین خود فراهم کرده، میتوان به ارائه بسته اینترنت با تمدید خودکار، پرحجمترین، متنوعترین و مقرون به صرفهترین بستههای اینترنت همراه و ترکیبی (FMC)، اشتراک رایگان سرویس فیلم و سریال نماوا و تعرفه ویژه مصرف آزاد اشاره کرد.
علاقه مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این اپراتور، انتخاب و خرید شمارههای رند و عادی رنج جدید میتوانند علاوه بر امکان مراجعه حضوری به بیش از ۵۰۰۰ مرکز فروش و خدمات پس از فروش شاتل موبایل در سراسر کشور، از طریق فروشگاه اینترنتی شاتل موبایل و یا تماس با شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰ اقدام نمایند.