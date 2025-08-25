خبرگزاری کار ایران
ایران به سمت انرژی پاک/ آغاز طرح ملی نصب پنل خورشیدی در ساختمان‌های دولتی

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور از اجرای طرح ملی نصب پنل‌های خورشیدی بر بام ساختمان‌های دولتی خبر داد و اعلام کرد تبریز به‌عنوان نخستین استان مجری این پروژه انتخاب شده است.

به گزارش ایلنا؛   حسین افشین، معاون علمی رئیس‌جمهور در سفر به استان آذربایجان شرقی گفت: نصب پنل‌های خورشیدی در ساختمان‌های دولتی یکی از وعده‌های این معاونت به رئیس‌جمهور بود که امروز با اجرای آن در تبریز عملیاتی شد.

وی افزود: خوشحالیم که تبریز در این مسیر پیشگام شد و بخشی از این پنل‌ها همزمان با آغاز هفته دولت و ورود ما به استان نصب شد.

فرهنگ‌سازی انرژی‌های نو از دستگاه‌های دولتی

افشین هدف اصلی اجرای این طرح را فرهنگ‌سازی و تشویق مردم به استفاده از انرژی‌های پاک عنوان کرد و توضیح داد: دولت از خود آغاز می‌کند تا مردم نیز برای نصب پنل‌های خورشیدی بر پشت‌بام منازل‌شان ترغیب شوند.

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به هماهنگی‌های سریع برای اجرای این پروژه اظهار داشت: «همکاری آقای بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، باعث شد نصب این پنل‌ها تنها ظرف ۲۴ ساعت هماهنگ و اجرا شود.»

وی همچنین استان مازندران را به‌عنوان دومین استان مجری این طرح معرفی کرد.

تبدیل شهرک صنعتی بعثت به منطقه ویژه فناوری‌های نوین

در ادامه این سفر، بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی، با اشاره به برنامه‌های مختلف معاون علمی رئیس‌جمهور در استان گفت: برگزاری نشست در پارک علم و فناوری، دیدار با نخبگان و حمایت از گروه‌های فناور از جمله برنامه‌های این سفر بود.

وی اضافه کرد: تبریز همواره به‌عنوان شهر اولین‌ها شناخته می‌شود و امروز نیز با نصب پنل‌های خورشیدی در ساختمان استانداری، الگویی برای سایر دستگاه‌های اجرایی استان و کشور شده است.

سرمست همچنین ابراز امیدواری کرد با حمایت معاونت علمی رئیس‌جمهور، شهرک صنعتی بعثت به منطقه ویژه اقتصادی فناوری‌های نوین تبدیل شود.

