گوشی اولترای بعدی سامسونگ یک تغییر مهم در طراحی خواهد داشت

سامسونگ با آگاهی از حس ناخوشایند کاربران نسبتبه گوشههای تیز گلکسی S24 اولترا، تصمیم گرفت تا گلکسی S25 اولترا را با گوشههای گرد روانهی بازار کند. ظاهراً گوشههای گلکسی S26 اولترا از نسل کنونی هم گردتر خواهند بود. گردتر شدن گوشههای گلکسی S26 اولترا میتواند باعث خوشدستتر شدن این گوشی شود. اپل از چند سال قبل پرچمداران خود را با گوشههای منحنی روانهی بازار میکند و ظاهراً سامسونگ هم تصمیم گرفته است تا بهتدریج این کار را انجام بدهد.
طبق گزارشهای قبلی، گوشی سامسونگ مدل گلکسی S26 اولترا از نسل گذشتهی خود سبکتر و باریکتر خواهد بود. تا زمان فاششدن رندرها نمیتوان هیچ نظر قطعی دربارهی پرچمدار بعدی کرهایها داد.