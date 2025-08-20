خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بسته ویژه ایرانسل به مناسبت روز همدان

بسته ویژه ایرانسل به مناسبت روز همدان
کد خبر : 1676257
لینک کوتاه کپی شد.

ایرانسل به مناسبت روز همدان، هدیه ویژه‌ای برای مشترکان دائمی و اعتباری این شهر ارائه کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ایرانسل، به مناسبت فرارسیدن روز همدان، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال کشور، هدیه‌ای شامل یک روز مکالمه رایگان با تمامی خطوط را برای مشترکان دائمی و اعتباری ایرانسل ساکن شهر همدان در نظر گرفته است.

این هدیه، شامل حداکثر ۱۲۰ دقیقه مکالمه رایگان بوده و هر مشترک تنها یک‌بار امکان فعال‌سازی آن را دارد. فرصت فعال‌سازی این هدیه ویژه، فقط در روزهای اول و دوم شهریورماه فراهم و اعتبار آن، از زمان فعال‌سازی به مدت ۲۴ ساعت است.

مشترکان ایرانسلی برای فعال‌سازی این هدیه می‌توانند از طریق شماره‌گیری کد دستوری #۲*۱*۴۴۴۴* یا با مراجعه به سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من اقدام کنند.

دانلود آخرین نسخه سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من»، برای تمامی مشترکان تلفن‌همراه، از وب‌سایت ایرانسل امکان‌پذیر است. همچنین امکان دریافت و نصب این سوپراپلیکیشن، با شماره‌گیری کد دستوری #۴۵* نیز برای مشترکان ایرانسل وجود دارد.

روز اول شهریور، در تقویم رسمی کشور به عنوان «روز همدان» نام‌گذاری شده است؛ روزی که با هدف گرامی‌داشت جایگاه علمی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی این شهر و توجه به پیشینه ارزشمند آن در عرصه‌های گوناگون، به‌عنوان اولین پایتخت ایران، فرصتی مغتنم برای پاسداشت هویت و میراث همدان به شمار می‌رود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور