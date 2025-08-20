خبرگزاری کار ایران
آپدیت One UI 8 یک ویژگی هیجان‌انگیز را وارد صفحه‌قفل گوشی‌های سامسونگ می‌کند
سامسونگ پنجمین نسخه‌ی بتای One UI 8.0 را برای سری گلکسی S25 در برخی کشورها منتشر کرد. این به‌روزرسانی افزون‌بر رفع بسیاری از باگ‌های نسخه‌ی قبلی، قابلیتی با نام Adaptive Clock به‌همراه دارد که حال و هوای متفاوتی به صفحه‌ی قفل می‌دهد.

ایلنا :  Adaptive Clock که پیش‌تر در نسخه‌های لو‌رفته‌ی One UI 8.0 مشاهده شده بود، به‌طور رسمی در نسخه‌ی بتا اضافه شده است. ساعت صفحه‌ی قفل با استفاده از این قابلیت بسته به تصویر پس‌زمینه تغییر می‌کند؛ به‌طوری‌که اندازه‌ی فونت، جهت و چیدمانش متناسب با سوژه یا شیء موجود در تصویر جابه‌جا می‌شود و جلوه‌ای پویا ایجاد می‌کند.

برای بهره‌بردن بهتر از این قابلیت، باید تصویری را به‌عنوان والپیپر انتخاب کرد که در آن فرد، حیوان یا شیء مشخصی به‌وضوح از پس‌زمینه قابل تشخیص باشد. هنگام شخصی‌سازی صفحه‌ی قفل، با جابه‌جاکردن ساعت اطراف سوژه، شکل و چیدمان آن بر اساس خطوط بیرونی تصویر تغییر پیدا می‌کند.

برای فعال‌سازی Adaptive Clock کافی است وارد بخش Lock Screen Customization شوید و روی ساعت کلیک کنید. سپس طراحی‌های پیچیده‌ی ساعت را غیرفعال و یک گزینه‌ی ساده انتخاب کنید. در بخش Font and Colour گزینه‌ی دوم همراه با انیمیشن‌ها را فعال کنید. در تب Style می‌توان میان سبک‌های مختلف انتخاب داشت.

قابلیت مذکور فعلاً به‌صورت آزمایشی و محدود برای سری اس ۲۵ در دسترس قرار دارد و احتمالاً به‌زودی برای سایر گوشی‌ها منتشر می‌شود.

 

انتهای پیام/
