رباتهای ۵ دلاری در ساعت، دو برابر نیروی انسانی کار میکنند
تحلیل تازه مورگان استنلی نشان میدهد رباتهای انساننما در آینده میتوانند جایگزین مؤثری برای نیروی کار انسانی باشند؛ آن هم با کسری از هزینه فعلی. یک ربات با نرخ عملیاتی حدود ۵ دلار در ساعت قادر است معادل دو نیروی انسانی با دستمزد ساعتی ۲۵ دلار کار انجام دهد.
به گزارش ایلنا، تحلیل تازه "مورگان استنلی" نشان میدهد رباتهای انساننما در آینده میتوانند جایگزین مؤثری برای نیروی کار انسانی باشند؛ آن هم با کسری از هزینه فعلی. یک ربات با نرخ عملیاتی حدود ۵ دلار در ساعت قادر است معادل دو نیروی انسانی با دستمزد ساعتی ۲۵ دلار کار انجام دهد و طی دوره فعالیت خود ارزشی نزدیک به ۲۰۰ هزار دلار ایجاد کند.
کارشناسان این موسسه میگویند عوامل کلیدی در پذیرش سریع این فناوری، کاهش هزینه و بهبود ایمنی است؛ همان عواملی که در گذشته نیز موجب گسترش فناوریهایی همچون چرخ، برق و اینترنت شدند.
در ارزیابی اخیر از عملکرد تسلا، پیشبینی شده که روند ورود رباتهای انساننما و دیگر سیستمهای هوشمند خودکار، مشابه مسیر تاریخی فناوریهای تحولآفرین پیش برود. آدام جوناس، تحلیلگر ارشد این شرکت، تأکید میکند که صرفهجوییهای مالی بالقوه این فناوری میتواند در بخشهای حملونقل نیز چشمگیر باشد.
به عنوان مثال، یک خودروی تمامرباتیک میتواند هزینه هر مایل سفر را به کمتر از ۲۰ سنت برساند؛ حدود یکدهم هزینه جابهجایی با راننده انسانی. همچنین هواگردهای برقی خودران با قابلیت نشست و برخاست عمودی (eVTOL) میتوانند درآمدی معادل ۱۵ خودرو خدمات اشتراکی داشته باشند.
مورگان استنلی همچنان سهام تسلا را با رتبه «خرید» در فهرست پیشنهادهای برتر سرمایهگذاری خود نگه داشته و از رباتهای انساننما و هوش مصنوعی پیشرفته به عنوان عناصر اصلی گذار به «اقتصاد رباتیک» یاد میکند؛ عصری که در آن ماشینها قادر به انجام وظایف پیچیده و با ارزش اقتصادی بالا هستند.
در ادامه این گزارش آمده است که در بلندمدت، قیمت نهایی یک ربات شخصی مشابه شخصیت C-3PO میتواند به سطح هزینه تأمین انرژی آن نزدیک شود.
همچنین اعلام شد که تسلا و سامسونگ الکترونیکس قراردادی ۱۶.۵ میلیارد دلاری امضاء کردهاند تا تراشههای پیشرفته AI6 در کارخانه جدید سامسونگ در تیلور تگزاس تولید شود. این تراشهها برای خودروهای خودران و ربات انساننمای «اپتیموس» طراحی شدهاند و میتوانند در حوزههای گستردهتری از هوش مصنوعی مورد استفاده قرار گیرند.
هرچند این همکاری میتواند به رشد کسبوکار تراشههای سامسونگ کمک کند، اما انتظار نمیرود مستقیماً به افزایش فروش خودروهای برقی یا شتابگیری عرضه تاکسیهای خودران تسلا منجر شود.