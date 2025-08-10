خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روایتگری اربعین حسینی در دو پروژه رسانه‌ای ایرانسل

روایتگری اربعین حسینی در دو پروژه رسانه‌ای ایرانسل
کد خبر : 1672219
لینک کوتاه کپی شد.

تجربه‌های مردمی و ثبت وقایع اربعین حسینی (ع)، در دو پروژه با محوریت راهپیمایی عظیم #اربعین حسینی، با مشارکت ویستامدیا، آغاز شده و به نمایش درآمده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ایرانسل، این دو پروژه، با هدف ثبت و بازنمایی تجربه‌ها و چهره‌های کمتر دیده‌شده از شرکت‌کنندگان در مراسم راهپیمایی اربعین حسینی اجرا شده‌اند؛ پروژه نخست، پویش «هم‌قدم»، با مشارکت #ویستامدیا و «روبیکا» و پروژه دوم، مستند «صَفرنامه»، با همکاری «ویستامدیا» و «سازمان هنری رسانه‌ای اوج»، به انجام رسیده است. 

با اجرای این دو پروژه و ارائه محتوا و روایت‌های مردم‌محور، تلاش شده است تا با بهره‌گیری از ظرفیت پلتفرم‌های دیجیتال بومی و رسانه‌های تصویری، تجربه‌ای جمعی از اربعین، در حافظه فرهنگی و رسانه‌ای کشور، ثبت شود. این آثار تولیدشده، علاوه بر نمایش صحنه‌های کمتر دیده‌شده این رویداد معنوی، به معرفی ارزش‌های مشترک ملت‌ها و فرهنگ‌ها، در پرتو محبت اهل‌بیت (ع)، کمک می‌کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور