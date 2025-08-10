روایتگری اربعین حسینی در دو پروژه رسانهای ایرانسل
تجربههای مردمی و ثبت وقایع اربعین حسینی (ع)، در دو پروژه با محوریت راهپیمایی عظیم #اربعین حسینی، با مشارکت ویستامدیا، آغاز شده و به نمایش درآمده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ایرانسل، این دو پروژه، با هدف ثبت و بازنمایی تجربهها و چهرههای کمتر دیدهشده از شرکتکنندگان در مراسم راهپیمایی اربعین حسینی اجرا شدهاند؛ پروژه نخست، پویش «همقدم»، با مشارکت #ویستامدیا و «روبیکا» و پروژه دوم، مستند «صَفرنامه»، با همکاری «ویستامدیا» و «سازمان هنری رسانهای اوج»، به انجام رسیده است.
با اجرای این دو پروژه و ارائه محتوا و روایتهای مردممحور، تلاش شده است تا با بهرهگیری از ظرفیت پلتفرمهای دیجیتال بومی و رسانههای تصویری، تجربهای جمعی از اربعین، در حافظه فرهنگی و رسانهای کشور، ثبت شود. این آثار تولیدشده، علاوه بر نمایش صحنههای کمتر دیدهشده این رویداد معنوی، به معرفی ارزشهای مشترک ملتها و فرهنگها، در پرتو محبت اهلبیت (ع)، کمک میکنند.