خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

همراه اول؛ نخستین اپراتور خارجی با خدمات حضوری در فرودگاه نجف

همراه اول؛ نخستین اپراتور خارجی با خدمات حضوری در فرودگاه نجف
کد خبر : 1671376
لینک کوتاه کپی شد.

همراه اول با حضور در فرودگاه نجف اشرف و راه‌اندازی موکب خدماتی «۰۹۱۲»، فصل تازه‌ای در ارائه خدمات حضوری به زائران اربعین گشود

به گزارش ایلنا به نقل از  مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور، امسال برای نخستین بار در ایام اربعین حسینی(ع)، حضور ویژه و بی‌سابقه‌ای در فرودگاه نجف اشرف دارد.

 

اقدامی که ارائه خدمات ارتباطی «حضوری» به زائران را که صرفا از طریق اپراتورهای عراقی انجام می‌شد را متحول کرده و نقطه عطفی در تاریخ خدمات ارتباطی اربعین به شمار می‌رود.

 

این حضور در قالب موکب خدماتی «0912» به صورت جامع از همه زائران ایرانی میزبانی می‌کند تا نشانی بر این باشد که همراه اول نه تنها در داخل کشور، بلکه در مقاصد مورد استقبال ایرانیان نیز حضور دارد.

 

این اقدام در بعد رقابتی نیز موجب ارتقای کیفیت و تنوع خدمات اپراتورهای عراقی و در نهایت رضایت کامل همه زائران از خدمات اپراتورهای سیار می‌شود.

 

همراه اول علاوه بر این حضور، با ارائه بسته‌های ویژه رومینگ روی «درگاه #40*1*» و ارائه خدمات جامع دیجیتال در اپلیکیشن «همراه من» و همچنین استقرار خادمان فنی در طول مسیر نجف تا کربلا و حرم‌های مطهر ائمه اطهار(ع) تجربه سفر زائران را آسان‌تر و بی دغدغه‌تر کرده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور