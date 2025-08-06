ایران کیش با عبور از پرداخت الکترونیک پاساگارد، یک پله صعود کرد
بر اساس گزارش اقتصادی شاپرک در تیرماه ۱۴۰۴؛ ایران کیش به رتبه ششم صنعت پرداخت رسید.
گزارش اقتصادی شاپرک برای تیرماه ۱۴۰۴ نشان میدهد شرکت کارت اعتباری ایران کیش با یک پله صعود نسبت به ماه گذشته، در شاخص مبلغ کل تراکنشها به رتبه ششم صنعت پرداخت کشور دست یافته و از شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد پیشی گرفته است.
بر اساس این گزارش، ایران کیش نهتنها در شاخص مبلغ کل تراکنشها، بلکه در «سهم مبلغ تراکنش کارتخوان» و «تراکنشهای اینترنتی» نیز موفق به ارتقاء یک رتبهای شده است.
این شرکت همچنین با کاهش قابل توجه نرخ خطای پذیرندگی، توانسته در این شاخص کلیدی دو پله صعود کرده و به جایگاه هفتم برسد؛ موضوعی که بیانگر بهبود کیفی عملیات پذیرندگی و تمرکز بر افزایش رضایتمندی مشتریان است.
ایران کیش دستیابی به این جایگاه را نتیجه هدفگذاری هوشمندانه، توسعه زیرساختها، تمرکز بر ارتقاء سطح خدمات و تعامل سازنده با بانکها و پذیرندگان اعلام کرده است. این شرکت در نظر دارد با استمرار روند رشد و نوآوری، سهم بیشتری از بازار پرداخت کشور را به خود اختصاص دهد.
گفتنی است، شرکت کارت اعتباری ایران کیش از جمله شرکتهای پیشرو در حوزه پرداخت الکترونیک کشور محسوب میشود که با دارا بودن ۳۹ دفتر در سراسر کشور، خدمات گستردهای را به مشتریان بانک تجارت و بیش از ۲۰ مجموعه مالی و بانکی ارائه میدهد.