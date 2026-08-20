استاد دانشگاه تایلندی:
شاعران ایرانی در قله ادبیات جهان ایستادهاند
مدیر آموزش دانشگاه بینالمللی استمفورد تایلند گفت: شاعران ایرانی در قله ادبیات جهان ایستاده و زبان و ادب فارسی به راستی در حکم سفیران این کشور اسلامی نزد چهرههای علمی جهان شناخته میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در راستای توسعه همکاریهای علمی، آموزشی و فرهنگی میان جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی تایلند، مهدی زارع بی عیب، رایزن فرهنگی کشورمان با اِک چون هاچات چارچای، معاون دانشگاه و کیتیچوک نیتیساتیان، مدیر آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه بینالمللی استمفورد دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، ظرفیتهای دانشگاه استمفورد و زمینههای همکاری با دانشگاهها و مراکز علمی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت.
زارع بی عیب با اشاره به اهمیت گسترش ارتباطات علمی و دانشگاهی میان دو کشور، اظهار کرد: دانشگاهها میتوانند نقش مؤثری در ایجاد ارتباطات پایدار میان ملتها ایفا کنند و توسعه همکاریهای دانشگاهی میان ایران و تایلند، علاوه بر دستاوردهای علمی و آموزشی، زمینهساز افزایش شناخت متقابل فرهنگی میان دو کشور خواهد بود.
رایزن فرهنگی کشورمان در تایلند با اشاره به ظرفیتهای گسترده دانشگاهها و مراکز آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران در حوزههای مختلف علمی، آموزشی و پژوهشی، بر ضرورت ایجاد ارتباط مستقیم میان دانشگاههای دو کشور تأکید کرد و افزود: رایزنی فرهنگی میتواند در زمینه معرفی ظرفیتهای دانشگاههای ایرانی و ایجاد ارتباط میان مسئولان بینالملل دانشگاهها نقش تسهیلکننده داشته باشد.
وی یکی از زمینههای مناسب برای آغاز همکاری را تبادل دانشجو عنوان کرد و گفت: امکان حضور دانشجویان ایرانی در برنامههای آموزشی دانشگاه بینالمللی استمفورد و همچنین فراهم شدن فرصت حضور دانشجویان تایلندی در دانشگاههای ایران میتواند بهعنوان یکی از محورهای همکاری مورد بررسی قرار گیرد که این همکاری میتواند علاوه بر دورههای کامل دانشگاهی، در قالب دورههای کوتاهمدت، برنامههای تابستانی، کارگاههای آموزشی، دورههای تخصصی و برنامههای تبادل فرهنگی نیز دنبال گردد.
زارع بیعیب همچنین بر ظرفیت دانشگاه استمفورد بهعنوان یک محیط دانشگاهی بینالمللی تأکید کرد و افزود: حضور دانشجویانی از ملیتهای مختلف در این دانشگاه فرصت مناسبی برای معرفی فرهنگ، تمدن، هنر، زبان و ادبیات فارسی و ظرفیتهای علمی و معاصر جمهوری اسلامی ایران فراهم میکند.
وی پیشنهاد داد: برنامههای مشترکی با مشارکت دانشجویان ایرانی، تایلندی و سایر دانشجویان بینالمللی دانشگاه برگزار شود تا این فعالیتها بتواند در سطحی فراتر از روابط دوجانبه ایران و تایلند نیز به معرفی فرهنگ ایران کمک کند.
رایزن فرهنگی کشورمان با اشاره به ظرفیت همکاری میان رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه بینالمللی استمفورد اظهار کرد: امکان برگزاری نشستهای علمی، سمینارهای تخصصی، برنامههای معرفی فرهنگ و تمدن ایران، نمایشگاههای فرهنگی و هنری، برنامههای مرتبط با زبان و ادبیات فارسی، نشستهای دانشجویی و گفتوگوهای فرهنگی در محیط دانشگاه وجود دارد و رایزنی فرهنگی آمادگی دارد در زمینه طراحی و اجرای این برنامهها با دانشگاه همکاری کند.
وی ادامه داد: زمینه دعوت از استادان، پژوهشگران و متخصصان ایرانی و تایلندی برای حضور در نشستها و برنامههای علمی مشترک فراهم گردد تا امکان تعریف چارچوب رسمی همکاری میان دانشگاه استمفورد، دانشگاههای ایران و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گیرد.
رایزن فرهنگی کشورمان تأکید کرد: استمرار ارتباطات و تبدیل گفتوگوهای اولیه به برنامههای مشخص و قابل اجرا، میتواند زمینهساز شکلگیری همکاریهای پایدار دانشگاهی و فرهنگی میان دو کشور باشد.
اِک چون هاچات چارچای، معاون دانشگاه بینالمللی استمفورد با ارائه توضیحاتی درباره رویکرد آموزشی و ظرفیتهای بینالمللی دانشگاه، اظهار کرد: دانشگاه استمفورد با رویکردی بینالمللی فعالیت میکند و حضور دانشجویانی از کشورهای مختلف، این دانشگاه را به محیطی مناسب برای تعاملات علمی، آموزشی و فرهنگی تبدیل کرده است.
وی افزود: دانشگاه از توسعه ارتباطات بینالمللی استقبال میکند و ایجاد همکاری با دانشگاهها و مراکز علمی جمهوری اسلامی ایران میتواند فرصت مناسبی برای گسترش تعاملات آموزشی و فرهنگی باشد.
معاون دانشگاه بینالمللی استمفورد با اشاره به موضوع تبادل دانشجو اظهار کرد: حضور دانشجویان ایرانی در برنامههای آموزشی دانشگاه استمفورد میتواند فرصت مناسبی برای آشنایی آنان با محیط دانشگاهی و جامعه تایلند فراهم و در مقابل، حضور دانشجویان تایلندی در دانشگاههای ایران نیز میتواند به شناخت بیشتر آنان از فرهنگ، جامعه و ظرفیتهای علمی ایران منجر گردد.
وی افزود: این نوع همکاری میتواند در قالب دورههای کوتاهمدت، برنامههای تابستانی، کارگاهها و فعالیتهای آموزشی و فرهنگی مشترک نیز دنبال شود.
معاون دانشگاه بینالمللی استمفورد همچنین بر اهمیت استفاده از ظرفیت دانشجویان بینالمللی دانشگاه تأکید کرد و گفت: حضور دانشجویانی از کشورهای مختلف، امکان برگزاری برنامههایی با مشارکت ملیتهای گوناگون را فراهم میکند و معرفی فرهنگ و تمدن ایران در چنین محیطی میتواند مورد استقبال جامعه دانشجویی قرار گیرد.
کیتیچوک نیتیساتیان، مدیر آموزش دانشگاه بینالمللی استمفورد از پیشنهاد برگزاری برنامههای علمی و فرهنگی مشترک استقبال کرد و افزود: نشستهای علمی، برنامههای فرهنگی، معرفی فرهنگ و تمدن ایران و برنامههای مرتبط با زبان و ادبیات فارسی میتواند به شناخت بیشتر دانشجویان از ایران کمک و امکان دعوت از استادان و متخصصان ایرانی برای حضور در برنامههای دانشگاه و برگزاری نشستهای مشترک را فراهم سازد.
وی با تأکید بر اهمیت ارتباط مستقیم میان دانشگاهها اظهار کرد: ایجاد ارتباط میان دانشگاه استمفورد و دانشگاههای جمهوری اسلامی ایران میتواند به شناخت دقیقتر ظرفیتهای دو طرف و شناسایی زمینههای همکاری عملی منجر شود و دانشگاه آمادگی دارد این موضوع را در چارچوب ظرفیتهای موجود مورد بررسی قرار دهد.
در پایان این دیدار، دو طرف بر تداوم ارتباطات و پیگیری زمینههای همکاری، بهویژه در حوزه تبادل دانشجو، ارتباط میان دانشگاه استمفورد و دانشگاههای ایران، تبادل استاد و پژوهشگر، برگزاری برنامههای علمی و آموزشی مشترک و اجرای برنامههای فرهنگی در محیط دانشگاه تأکید کردند.
دانشگاه بینالمللی استمفورد (Stamford International University) یکی از دانشگاههای خصوصی بینالمللی تایلند است که فعالیت خود را از سال ۱۹۹۵ با راهاندازی نخستین پردیس در منطقه هواهین آغاز و در سال ۲۰۰۹ دومین پردیس خود را در بانکوک و در منطقه رامای ۹ واز سال ۲۰۱۵ مرکز آموزشی آسُک در مرکز تجاری بانکوک را راهاندازی کردد.
استمفورد با تمرکز بر آموزش بینالمللی، یادگیری نوآورانه و تعاملی، ارتباط با صنعت و تقویت قابلیت اشتغال دانشآموختگان فعالیت و رویکرد خود را بر چهار محور "یادگیری نوآورانه، ارتباط با صنعت، نگاه بینالمللی و پایبندی به اصول حرفهای" استوار کرده و بر اساس اطلاعات رسمی دانشگاه، دانشجویانی از بیش از ۱۰۰ ملیت در این دانشگاه تحصیل میکنند و بخش قابل توجهی از اعضای هیئت علمی آن نیز از کشورهای مختلف هستند.