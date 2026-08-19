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نسخه ویژه نابینایان «الو! الو! من جوجوام» منتشر می‌شود

نسخه ویژه نابینایان «الو! الو! من جوجوام» منتشر می‌شود
کد خبر : 1827939
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نازنین مهیمنی فیلم سینمایی «الو! الو! من جوجوام» ساخته مرضیه برومند را برای نابینایان توضیح‌دار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سوینا، این گروه نسخه ویژه نابینایان فیلم سینمایی «الو! الو! من جوجوام» را پنجشنبه ۲۹ مرداد ماه در چارچوب برنامه روی موج کودک منتشر می‌کند.

این فیلم روز پنجشنبه ساعت ۱۹ از طریق سایت سوینا در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد.

این برنامه قسمت ۲۰۹ از روی موج کودک است که زیرنظر گلاره عباسی تولید می‌شود.

نازنین مهیمنی متن روایت این فیلم را نوشته که در استودیو شهر صدای پارسیان با صدابرداری رامتین ناهید ضبط شده و تینا تقویان آن را میکس و تدوین کرده است.

روی موج کودک با حمایت ایمان مهاجر تهیه می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سایت سوینا به نشانی sevinagroup.com وکانال تلگرام رادیو سوینا به نشانی t.me/radio_sevina به فایل صوتی فیلم‌ها و سریال‌های توضیح‌دار دسترسی داشته باشند.

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