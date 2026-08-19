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وزارت فرهنگ:

تلویزیون‌های اینترنتی برای دریافت مجوز اقدام کنند

تلویزیون‌های اینترنتی برای دریافت مجوز اقدام کنند
کد خبر : 1827927
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مدیرکل مطبوعات و رسانه‌های اجتماعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از فعالان رسانه‌ای، به‌ویژه گردانندگان تلویزیون‌های اینترنتی و رسانه‌های فعال در فضای مجازی، دعوت کرد با دریافت مجوز، فعالیت خود را در چارچوبی رسمی و قانونی ادامه دهند و از ظرفیت‌ها و حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برای رسانه‌های دارای مجوز بهره‌مند شوند.

به گزارش ایلنا، هومن عظیمی با تأکید بر اهمیت سامان‌یافتگی و تثبیت جایگاه حرفه‌ای رسانه‌ها گفت: دریافت مجوز، افزون بر فراهم‌کردن زمینه فعالیت رسمی و اطمینان‌بخش، امکان بهره‌مندی رسانه‌ها از حقوق، حمایت‌ها و ظرفیت‌های قانونی و حرفه‌ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را نیز فراهم می‌کند.

از فعالان رسانه‌ای، به‌ویژه مدیران تلویزیون‌های اینترنتی و دیگر رسانه‌های فعال در فضای مجازی که تاکنون موفق به دریافت مجوز نشده‌اند، دعوت می‌کنیم در اولین فرصت فرایند قانونی ثبت درخواست خود را آغاز کنند. رویکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تسهیل فعالیت حرفه‌ای، کمک به سامان‌یابی رسانه‌ها و فراهم‌کردن زمینه حضور قانونی و پایدار آن‌هاست. دریافت پروانه انتشار، ضمن پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی، به تثبیت و تقویت جایگاه حرفه‌ای رسانه‌ها کمک می‌کند.»

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