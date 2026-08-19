مراسم ختم ایرج خواجهامیری برگزار شد
مراسم ترحیم حسین خواجهامیری عصر دیروز با حضور علیرضا قربانی، علیرضا افتخاری، علی جهاندار و تعدادی از هنرمندان عرصه موسیقی و تصویر ک، در مسجد جامع شهرک غرب تهران برگزار شد.
به گزارش ایلنا، مراسم ترحیم و یادبود زندهیاد ایرج عصر روز گذشته، سهشنبه بیست وهفتم مردادماه در مسجد جامع شهرک غرب تهران برگزار شد.
بابک زرین، قاسم افشار، علیرضا قربانی، حسامالدین سراج، حامد همایون، بابک جهانبخش، حمید حامی، علی اوجی، علیرضا افتخاری، بهرام گودرزی، علی جهاندار، محمد معتمدی، جواد یساری، سیدعلی صالحی، دانیال مقدم برخی هنرمندانی بودند که در این رویداد حضور داشتند.