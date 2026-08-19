دهمین همایش تئاتر مردمی «روایت راهیان» پایان یافت
آیین اختتامیه و تجلیل از برگزارکنندگان دهمین همایش بینالمللی «روایت راهیان» تئاتر مردمی پیادهروی اربعین با حضور جمعی از مسئولان و هنرمندان در حوزه هنری برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزارکنندگان دهمین همایش بینالمللی تئاتر مردمی پیادهروی اربعین «روایت راهیان»، سهشنبه (۲۷ مردادماه) با حضور مهدی شفیعی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتابک نادری مدیر مرکز هنرهای نمایشی، محمد خراسانیزاده معاون سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، محمدصادق کوچکزاده معاون هنری حوزه هنری، امین اشرفی مدیرعامل تماشاخانه ایرانشهر، اصغر خلیلی مدیر مجموعه تئاتر شهر، داوود فتحعلیبیگی، انوش معظمی، جمعی از هنرمندان و مسئولان فرهنگی در سالن سوره حوزه هنری برگزار شد.
دهمین همایش بینالمللی تئاتر مردمی پیادهروی اربعین «روایت راهیان» همزمان با چهلمین روز خاکسپاری حضرت امام شهید و سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) و با مشارکت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، ادارهکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد.
اربعین؛ سختترین و شیرینترین مسیر برای هنرمندان
کوروش زارعی دبیر دهمین دوره همایش «روایت راهیان» در این آیین با اشاره به دشواریهای فعالیت هنری برای اهلبیت(ع) اظهار کرد: کار برای امام حسین(ع) همیشه سخت بوده است. در این ۱۰ سال و تمام عمرم سختیهای این مسیر را چشیدهام اما این سختیها بسیار شیرین است.
وی افزود: اربعین از همه سختتر و در عین حال شیرینتر است. سختیهایی که هنرمندان در این مسیر متحمل میشوند، همیشه شیرین و زیباست و قشنگی اربعین نیز به همین سختیهاست. وقتی از اربعین برمیگردیم و به پشت سرمان نگاه میکنیم، زیبایی میبینیم و از خدا میخواهیم سال بعد هم توفیق داشته باشیم این سختی زیبا را تجربه کنیم.
زارعی گفت: امسال هم مانند سالهای گذشته تلاش کردیم گروههای مختلفی را با زبانهای مختلف آماده کنیم و این گروهها اجراهای خوب و موفقی داشتند. شرایط به گونهای شده است که مردم و حتی برخی ستادها از ما میپرسند آیا امسال هم گروههایی برای اجرا حضور دارند؟ خدا را شکر که در این چند سال توانستهایم این مسیر را ادامه دهیم.
تئاتر اربعین به یک جریان فرهنگی تبدیل شده است
دبیر دهمین دوره همایش «روایت راهیان» با بیان اینکه تئاتر اربعین توانسته است یک جریان فرهنگی ایجاد کند، اظهار کرد: تئاتر اربعین یک جریان را به وجود آورده و ما دقیقاً به دنبال همین جریانسازی بودیم. امروز گروههای عراقی و دیگر گروههای عربزبان از هنرمندان ایرانی آموختهاند و در این زمینه فعالیت میکنند و این همان اتفاقی است که ما از ابتدا به دنبال آن بودیم.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت جدیتر از این جریان فرهنگی گفت: از ستاد فرهنگی اربعین درخواست دارم به شکل جدیتر پای کار باشد تا بتوانیم این کار را گستردهتر و با کیفیت بیشتری اجرا کنیم. همچنین امیدوارم علاوه بر گروههای ایرانی، گروههای خارجی نیز در این رویداد حضور پیدا کنند که این یکی از آرزوهای من است.
زارعی افزود: تلاش میکنم اتحادیه تئاتر جهان اسلام را راهاندازی کنم تا بتوانیم با تئاتر، اتحاد و همدلی را میان مردم جهان ایجاد کنیم و در کنار آن به سمت اتحاد میان کشورهای مسلمان حرکت کنیم و جبهه مقاومت تئاتر کشورهای مسلمان و تمدن نوین اسلامی را شکل دهیم.
دبیر دهمین دوره همایش «روایت راهیان» با اشاره به ماهیت مردمی و داوطلبانه این رویداد اظهار کرد: این همایش یک نذر فرهنگی است. ما برای این کار فراخوان میدهیم و برای اجراهای آن نه دستمزدی میدهیم و نه دستمزدی میگیریم. انشاءالله خدا توفیق دهد این مسیر را در سالهای آینده بهتر از سالهای گذشته ادامه دهیم.
در ادامه این مراسم از محسن میرزاعلی، ابراهیم الحکاک نماینده مؤسسه هنری رسانهای قاف، احمد طرفی، حسین گلچینزاده، آرش ساربان، جواد فلاحتی و ابوالفضل قدیمیپور همراهان ۱۰ ساله همایش روایت راهیان تقدیر شد.
در ادامه این رویداد، پرفورمنس مذهبی عاشورایی «روایت عشق» به کارگردانی رضا تقینژاد، توسط گروه فرهنگیهنری مذهبی «خاک» و تولید تئاتر سوره حوزه هنری انقلاب اسلامی اجرا شد.
سپس از سعد محسن الحارس از عراق، موکب حسینیه المرحوم الحاج محسن غازی الحارس، سید فاضل الموسوی از عراق، موکب عقیله زینب، حجت الاسلام والمسلمین روحالله باقری موکب طریق الشهدا، سیدرضا احمدی موکب احباب الرضا، حسین حاجامیری رئیس کل ستاد اربعین سپاه تهران بزرگ، احمد شاهانی موکب فاطمه الزهرا نجف اشرف، رحمان احمدی موکب محمد رسوال الله کربلا معلی، میزبانان و موکبداران ایران و عراق و ستاد برگزاری کشور عراق و از علی کلهر شهردار کهریزک و مرتضی همتی شهردار باقرشهر تقدیر شد.
همچنین از نمایندگان ستاد برگزاری کشور عراق، حسین گلچینزاده مسئول اجراها و میدان، امجد جلالی هماهنگیهای بین الملل و ارتباطات، سهیلا گلچینزاده ساخت کلیپها و رسانه تصویری، مهدی مرآت ساخت کلیپها و رسانه تصویری و عباس قاسمپور اهوازی عکاس و مادر شهید میثم جهانگردیان نیز تجلیل شد.
در این قسمت از مراسم، از عوامل نمایش «روایت عشق»، نویسنده و کارگردان رضا تقینژاد، مهدی مقیمی اسفندآبادی سرپرست، مرضیه مقیمی اسفندآبادی طراح گروه فرم، امیرحسین براتی سرپرست مادحین، سجاد مجرد صداپیشه، محمد حیدری بازیگردان تقدیر شد.
تجلیل از کارگردانان بخش صحنهای و همایش «روایت راهیان»
در بخش دیگری از مراسم اختتامیه دهمین همایش بینالمللی تئاتر مردمی پیادهروی اربعین «روایت راهیان»، از کارگردانان آثار نمایشی که در ایام محرم و صفر روی صحنه رفتند، تجلیل شد.
در این بخش از حسین عبداللهی کارگردان نمایش «سِر سرخ»، شراره طیار کارگردان نمایش «درخت گیلاس»، مجتبی ترکمان کارگردان نمایش «قافله گمشده» و میثم رضایینژاد کارگردان نمایش «آتش دل» تجلیل شد.
در ادامه این مراسم، از کارگردانان حاضر در دهمین همایش «روایت راهیان» نیز به پاس فعالیت و حضور مؤثرشان در این رویداد تجلیل شد.
ابوالفضل میرزااحمدی دارنده نشان درجه یک هنری و از پیشکسوتان عرصه تعزیهگردانی با بیش از ۵۰ سال سابقه، به پاس کارگردانی پنج تعزیه فارسی در این دوره مورد تقدیر قرار گرفت.
میثم یوسفی کارگردان برجسته عرصه کودک و نوجوان با بیش از ۳۰ سال سابقه فعالیت، به پاس کارگردانی اثر «اولین بازی» تجلیل شد.
پژمان شاهوردی از کارگردانان برجسته تئاتر میدانی و خیابانی و داور جشنوارههای تئاتری، به پاس کارگردانی اثر «قائد» مورد تقدیر قرار گرفت.
امجد جلالی بازیگر و کارگردان و طراح فرم بسیاری از نمایشهای صحنهای، به پاس کارگردانی اثر «خون و شمشیر» تجلیل شد.
حسن سواری سرپرست یکی از بزرگترین گروههای تعزیه عربی با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت، به پاس کارگردانی گروه تعزیه عربی و اجرای پنج اثر در این دوره مورد تقدیر قرار گرفت.
علیرضا امینی کارگردان و مربی تئاتر که در کنار فعالیت در عرصه تولید آثار نمایشی، در پرورش و آموزش هنرجویان تئاتری نیز فعالیت دارد، به پاس کارگردانی اثر «تبار حسینی» تجلیل شد.
حسین قاسمی از هنرمندان توانمند در عرصه اجرا، بازیگری و کارگردانی، به پاس کارگردانی اثر «لالایی زیر آوار» مورد تقدیر قرار گرفت.
همچنین از علیاکبر فلاحی سرپرست گروه سرود بینالمللی «زهرائیون»، به پاس فعالیتهای این گروه در دهمین همایش «روایت راهیان» تقدیر شد.