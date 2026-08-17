چهارمین برنامه این مجموعه با عنوان «امین ایران ۴: یاران خراسانی»، به روایت یاران و همراهان خراسانی رهبر شهید اختصاص دارد؛ کسانی که بخشی از سال‌های زندگی، مجاهدت و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی ایشان را از نزدیک دیده و تجربه کرده‌اند.

در این آیین، خاطرات و روایت‌هایی از پیوند دیرپای رهبر شهید با خراسان و مشهد و همچنین ابعاد کمتر روایت‌شده شخصیت و سلوک فردی، اجتماعی و فرهنگی ایشان بازخوانی خواهد شد.

«امین ایران ۴: یاران خراسانی» با حضور جمعی از عالمان، اندیشه‌ورزان، فرهیختگان و چهره‌های فرهنگ و هنر، روز پنجشنبه ۲۹ مردادماه ساعت ۱۵:۳۰ در تالار نور مشهد مقدس واقع در خیابان آبکوه برگزار می‌شود.