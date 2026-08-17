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«امین ایران ۴: یاران خراسانی» در مشهد برگزار می‌شود

«امین ایران ۴: یاران خراسانی» در مشهد برگزار می‌شود
کد خبر : 1827067
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چهارمین آیین از سلسله‌برنامه‌های «امین ایران» با عنوان «یاران خراسانی»، با محوریت بازخوانی خاطرات، روایت‌ها و وجوه کمتر گفته‌شده از زندگی و شخصیت رهبر شهید انقلاب، در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سلسله‌آیین‌های «امین ایران» با هدف بازخوانی ابعاد مختلف شخصیت، اندیشه و میراث فکری، فرهنگی و انسانی رهبر شهید انقلاب شکل گرفته و در هر دوره، از دریچه‌ای متفاوت به این میراث می‌پردازد.

چهارمین برنامه این مجموعه با عنوان «امین ایران ۴: یاران خراسانی»، به روایت یاران و همراهان خراسانی رهبر شهید اختصاص دارد؛ کسانی که بخشی از سال‌های زندگی، مجاهدت و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی ایشان را از نزدیک دیده و تجربه کرده‌اند.

در این آیین، خاطرات و روایت‌هایی از پیوند دیرپای رهبر شهید با خراسان و مشهد و همچنین ابعاد کمتر روایت‌شده شخصیت و سلوک فردی، اجتماعی و فرهنگی ایشان بازخوانی خواهد شد.

«امین ایران ۴: یاران خراسانی» با حضور جمعی از عالمان، اندیشه‌ورزان، فرهیختگان و چهره‌های فرهنگ و هنر، روز پنجشنبه ۲۹ مردادماه ساعت ۱۵:۳۰ در تالار نور مشهد مقدس واقع در خیابان آبکوه برگزار می‌شود.

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