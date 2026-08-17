ضرورت تدوین طرح ملی استعدادیابی فرهیختگان قرآنی/ توجه ویژه به نخبگان علمی و قرآنی

گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و واطلاع‌رسانی مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین حمید رضا ارباب سلیمانی معاون قرآنی وزیر و رئیس مرکز عالی قرآن و عترت در پنجمین جلسه « کارگروه رصد و پایش فعالیت‌ها و دستگاه‌های تبلیغی ترویجی قرآنی که با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید مصطفی حسینی، قائم مقام رئیس و دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی و روسا و نمایندگان ۱۰ دستگاه فعال در حوزه پرورش استعدادهای قرآنی گفت: نخبگان و دانشمندان، از گران‌بهاترین سرمایه‌های هر کشوری به شمار می‌روند و از جمله دارایی‌های ارزشمند و ماندگار یک ملت هستند. سرمایه‌گذاری بر روی این قشر زبده، نه تنها سرمایه‌گذاری بر آینده علمی و فناورانه کشور است، بلکه گامی بلند در مسیر استقلال، اقتدار و پیشرفت همه‌جانبه خواهد بود.

وی افزود: به برکت انقلاب اسلامی ایران، زمینه‌های رشد و شکوفایی استعدادها بیش از پیش فراهم شد و امروز شاهد رشد چشمگیر نخبگان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها هستیم؛ افتخاری که نشان از توجه نظام به علم، دانش و پژوهش دارد و باید با برنامه‌ریزی دقیق، تداوم و توسعه یابد.

رئیس مرکز عالی قرآن و عترت گفت: در کنار تربیت و پرورش نخبگان علمی، یکی از رسالت‌های مهم امروز و فردای کشور، توجه به نخبگان قرآنی و معنوی است. البته این گام مهم باید در چارچوب صحیح و با سیاست واحد و یکپارچه برداشته شود.

وی گفت: این طرح در قالب نظام نامه، مراحل شناسایی، ساماندهی، بکارگیری و ارتقا تهیه و تدوین می‌شود.

معاون قرآنی وزیر تاکید کرد: دبیرخانه کمیسیون تبلیغ و ترویج پیش‌نویس اولیه این نظام نامه ملی را تهیه و به اعضای جلسه ارایه نموده است. از نگاه این کمیسیون، نقش شورای عالی قرآن نقش سیاستگذاری و استاندارسازی است نه تصدی گری.

وی گفت: در این حرکت اجرا به عهده موسسات و نهادهای مردمی است. امیدواریم جلسه بعدی کمیسیون تبلیغ و ترویج فعالیتهای قرآنی تا پایان شهریور برگزار گردد و تصمیمات نهایی اتخاذ شود.

حجت‌الاسلام سیدمصطفی حسینی قائم‌مقام و دبیر محترم شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور افزود: تکثر دستگاه‌های فعال در این حوزه از نقاط مثبت است اما باید از موازی کاری جلوگیری شود و با استفاده از ظرفیت مردمی، به صورت فراگیر نسبت به شناسایی و پرورش استعدادها اقدام شود. ایشان افزودند البته در سطح نخبگانی هم کارهایی انجام می‌شود که لزوم استانداردسازی در این حوزه نیز مشهود است.

حسین سلیمانی مدیر کل دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیتهای تبلیغی ترویجی قرآنی مرکز عالی قرآن و عترت در ابتدای این نشست گفت: لازم است طرح ملی یکپارچه شناسایی، کشف، پرورش و پشتیبانی از استعدادهای قرآنی با استفاده از ظرفیت تمام طرح‌های موجود و بخش مردمی تدوین و اجرا شود تا از موازی کاری و هدر رفت اعتبارات جلوگیری شود. مرکز عالی قرآن و عترت موظف است پرونده الکترونیک مسیر رشد استعدادهای شناسایی شده را در قالب سامانه حمد طراحی و پیاده‌سازی نماید و سایر دستگاه‌ها موظف هستند اطلاعات استعدادهای شناسایی شده را در این سامانه ثبت نمایند.

وی افزود: تمام این مسیرها باید بر اساس استاندارد واحد تدوین شده توسط شورای عالی قرآن به عنوان رییس کار ویژه مشترک عمل کنند و اطلاعات استعدادها را در بانک ملی مشترک ثبت نمایند.

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