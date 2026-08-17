بیانیه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به مناسبت سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن
موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به مناسبت سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن بیانیهای صادر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، این موزه به مناسبت 26 مرداد، سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی بیانیه ای صادر کرد. متن بیانیه به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
۲۶ مردادماه، سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، یادآور یکی از پرافتخارترین برگهای تاریخ مقاومت ملت ایران در دوران هشت سال دفاع مقدس است؛ روزی که پس از سالها تحمل رنج، شکنجه، غربت و دوری از خانواده، آزادگان عزیز قدم به خاک وطن گذاشتند و با قامتی استوار، عزت و سربلندی ملت ایران را به نمایش گذاشتند.
آزادگان تنها از اسارتگاههای دشمن بازنگشتند؛ آنان با خود فرهنگ مقاومت، صبر، ایمان و ایستادگی را به میهن آوردند و نشان دادند که در مکتب ملت ایران، اسارت جسم هرگز به معنای تسلیم روح و اراده نیست. خاطره آن مردان و زنان آزاده همچنان الهامبخش نسلهای امروز و فردای ایران اسلامی است.
این حماسه بزرگ در پرتو مکتب و آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره)، معنا و هویت یافت؛ امامی که با تکیه بر ایمان، استقلال، عزت و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار، راهی نو پیش روی ملت ایران گشود. آزادگان سرافراز نیز در سالهای اسارت، با پایبندی به آرمانهای امام راحل(ره)، پرچم عزت و آزادگی ملت ایران را در اردوگاههای دشمن برافراشته نگاه داشتند و ثابت کردند که نهضت امام خمینی(ره) در دلهای مؤمنان و مجاهدان، حتی در سختترین شرایط، زنده و پابرجاست.
موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و جانبازان آزاده و تکریم خانوادههای معظم آنان، این روز پرافتخار را به آزادگان سرافراز، خانوادههای صبور آنان و همه ملت بزرگ ایران تبریک و تهنیت میگوید.
امروز، در روزگاری که دشمن بار دیگر با جنگ و تجاوز تلاش دارد اراده ملت ایران را به آزمون بگذارد، خاطره آزادگان دفاع مقدس بیش از هر زمان دیگری معنا مییابد؛ چراکه تاریخ این سرزمین گواهی میدهد ملت ایران اسارت را نمیپذیرد و مقاومت را تا رسیدن به عزت و پیروزی ادامه میدهد.موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در سالروز این حماسه تاریخی، ضمن استواری در مسیر آرمانهای بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تجدید پیمان میکند با مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای(مدظلهالعالی)، و بر تداوم راه امام و رهبر شهید، آزادگان و ایثارگران و پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تأکید میکند.بیتردید، راه آزادگی و مقاومت که با امام خمینی(ره) آغاز شد و در پرتو رهنمودهای رهبر شهید انقلاب اسلامی استمرار یافته است، همچنان چراغ راه ملت ایران در برابر تهدیدها، تجاوزها و زیادهخواهیهای دشمنان خواهد بود. موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نیز خود را متعهد میداند در مسیر تبیین این میراث گرانبها و انتقال آن به نسلهای آینده گام بردارد. این مناسبت تاریخی، یادآور فرمایشات رهبر شهید بر ضرورت ثبت و روایت صادقانه حماسه آزادگان و انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و پایداری به نسلهای آینده است.