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«ترگل» با بازی مه‌لقا باقری به تلویزیون می‌آید

«ترگل» با بازی مه‌لقا باقری به تلویزیون می‌آید
کد خبر : 1827040
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مه‌لقا باقری با ایفای نقش در سریال «ترگل» به تلویزیون می‌آید.

به گزارش ایلنا، مه‌لقا باقری که تجربه حضور در فیلم‌ها و سریال‌های مختلف را دارد، این‌بار با نقشی متفاوت به قاب تلویزیون می‌آید. او در سریال «اکسیر» محصول سیمافیلم، نقش اصلی «ترگل» را در کنار داریوش فرضیایی ایفا می‌کند.

«اکسیر» مجموعه‌ای کمدی، فانتزی و خانوادگی است که با نگاهی متفاوت به شکاف نسل‌ها، ماجراهایی جذاب و پر از موقعیت‌های طنز را روایت می‌کند.

تهیه‌کنندگی و کارگردانی این مجموعه را احمد درویشعلی‌پور بر عهده دارد و فیلمنامه آن را محمد درویشعلی‌پور نوشته است.

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