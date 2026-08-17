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برگزاری ۹ کارگاه تخصصی بین‌المللی سینما

برگزاری ۹ کارگاه تخصصی بین‌المللی سینما
کد خبر : 1827039
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سلسله کارگاه‌های تخصصی بین‌المللی با هدف ارتقای دانش رسانه‌ای، فیلم‌سازی و تبیین روایت‌های نوین در ۹ کشور و شهر برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، سلسله کارگاه‌های تخصصی سینما و رسانه با هدف توانمندسازی فعالان هنری و شبکه‌سازی بین‌المللی در ۹ کشور جهان و ایران در حال برگزاری می ‌شود. این رویداد آموزشی که با تمرکز بر انتقال تجربیات فنی و مبانی نظری روایت‌گری مدرن طراحی شده، بستری برای هم‌افزایی فیلم‌سازان و بلاگرهای حوزه هنر فراهم کرده است.

شبکه آموزشی این پروژه در سطح بین‌المللی اجرا خواهد شد. فاطمه احمدوا در روسیه، فهیم حیدر در پاکستان، رناتو والونی در برزیل، ماریا لارا در آرژانتین، عفنان میر در هند، سیرین خضراوی در تونس و امید سدوعی در اندونزی هدایت کارگاه‌های تخصصی را در کشورهای میزبان بر عهده دارند. این اساتید با ترکیب دانش فنی و بینش‌های فرهنگی، بر تولید محتوای هوشمندانه و روایت‌های معناگرا تأکید ویژه‌ای دارند.

این دوره‌های فشرده که با هدف ایجاد جریانی منسجم از تولیدات هنری طراحی شده‌اند، فراتر از کلاس‌های آموزشی کلاسیک، در حال شکل‌دهی به یک شبکه جهانی برای تبیین روایت‌های نوین رسانه‌ای هستند. مستندسازی دقیق از فرآیندها، ثبت تجربیات اساتید و گردآوری خروجی‌های کارگاهی، علاوه بر ارتقای دانش فنی شرکت‌کنندگان، بستری پایدار برای تولیدات رسانه‌ای مشترک در آینده فراهم خواهد کرد.

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