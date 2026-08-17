آیدا ماهیانی:
تلما شخصیتی ساده، اما اثرگذار است
آیدا ماهیانی، بازیگر نقش تلما از شخصیتهای کلیدی در سریال «رویای نیمهشب»، درباره حضورش در این اثر گفت: انتخاب بازیگر این نقش برای گروه تولید طول کشید و من در مراحل پایانی به این مجموعه پیوستم. این نخستین تجربه من در یک نقش مهم و اصلی در سریال بود و پیشازاین بیشتر نقشهای کوتاهتر را تجربه کرده بودم.
ماهیانی افزود: چیزی که درباره این نقش دوست داشتم، همین سادگی آن بود. تلما شخصیتی اغراقشده نیست و تلاش کردم او را همانگونه که در قصه تعریف شده، اجرا کنم. گاهی تصور میشود یک بازیگر باید تنها نقشهای غیرمتعارف را بازی کند، اما معتقدم توانایی بازیگری در تجربه شخصیتهای متفاوت خودش را نشان میدهد.
این بازیگر با اشاره به حمایت سعید سعدی از حضور او در این نقش گفت: با وجود برخی نظرها درباره انتخاب من، آقای سعدی به این انتخاب اعتماد کرد و معتقد بود میتوانم این شخصیت را اجرا کنم.
وی درباره دشواریهای بازی در این مجموعه اظهار کرد: کار سختی بود و شاید یکی از سختترین بخشهای آن، کار با اسب و اسبسواری بود. چند بار در جریان تمرینها آسیب دیدم، اما این بخش از تجربه حضورم در سریال برایم ارزشمند بود.
ماهیانی اضافه کرد: در اوضاع امروز جامعه، این قصه میتواند جذاب باشد، زیرا نوعی روشنگری تاریخی برای نسل جوان دارد. تلما شخصیتی است که تلاش میکند به جامعه خود کمک کند و نسبت به مسائل پیرامونش بیتوجه نیست.