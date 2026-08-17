صالحیامیری در نشست هماندیشی مشاوران وزرا، دستگاههای اجرایی، قوای سهگانه و نیروهای مسلح در امور ایثارگران:
میناب باید به گفتمان ملی و نماد جهانی جنایت آمریکا علیه کودکان تبدیل شود
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تاکید بر ضرورت بازتعریف رویکرد نظام حکمرانی نسبت به جامعه ایثارگری، گفت: باید از نگاه امدادی به خانوادههای شهدا، آزادگان و ایثارگران عبور کنیم و به سمت گفتمانسازی برویم، شهدا و ایثارگران به تجلیل ما نیاز ندارند، این ما هستیم که باید از فرهنگ ایثار و شهادت الگو بگیریم.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، نشست هماندیشی مشاوران وزرا، دستگاههای اجرایی، قوای سهگانه و نیروهای مسلح در امور ایثارگران، همزمان با سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی، صبح امروز دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ با حضور سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و سیداحمد موسوی معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در سالن فجر وزارتخانه برگزار شد.
صالحیامیری در این نشست با تاکید بر اینکه جامعه ایثارگری یکی از مهمترین سرمایههای هویتی و اجتماعی ایران است، اظهار کرد: همه شما سرمایههای بزرگ کشور هستید و ما قدر شما را میدانیم، اما صرف قدردانی کافی نیست، باید وارد فضاهای جدید، نگرشهای جدید و گفتمانهای جدید شویم.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تشریح تحولات فرهنگی جامعه ایران در چهار دهه گذشته، یکی از مهمترین چالشهای امروز کشور را فاصله گرفتن تدریجی میان زیست فرهنگی و زیست واقعی جامعه دانست و گفت: در دهه نخست پس از انقلاب، میان فرهنگ رسمی و غیررسمی جامعه انطباق بیشتری وجود داشت؛ فضای جنگ و شهادت و نیز به شکلگیری تصویری واحد از ایران کمک میکرد، اما در دهههای بعد، این انطباق به شکاف فرهنگی تبدیل شد.
او ادامه داد: در دهه سوم، یک نسل مسیر فرهنگی متفاوتی را تجربه کرد و شکاف میان نسل جدید و ساختار رسمی به تدریج به گسست تبدیل شد.
صالحیامیری با بیان اینکه در دهه چهارم این گسست به یک «گسل اجتماعی و فرهنگی» تبدیل شده است، افزود: امروز زیست، ذائقه، مناسبات فرهنگی، روابط اجتماعی و الگوهای مصرف نسل جدید با نسلهای پیشین تفاوتهای جدی پیدا کرده است و اگر این روند را بهدرستی فهم نکنیم، با انقطاع فرهنگی مواجه خواهیم شد.
ضرورت بازسازی ریشههای فرهنگی جامعه
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با طرح مفهوم «زیست فرهنگی» تصریح کرد: زیست فرهنگی زمانی شکل میگیرد که فضیلت، اخلاق، معرفت، ایثار، ازخودگذشتگی و عدالت در متن زندگی اجتماعی حضور داشته باشد.
او افزود: جامعه همانند یک درخت است؛ درخت به دلیل داشتن ریشه رشد میکند و اگر از ریشههای خود فاصله بگیرد، دچار خشکسالی میشود. این خشکسالی فقط متعلق به جنگل و بیابان نیست، بلکه جامعه نیز زمانی که از ارزشهای فرهنگی، گفتمان انسانی و بنیانهای اخلاقی خود فاصله میگیرد، دچار خشکسالی فرهنگی میشود.
صالحیامیری تاکید کرد: امروز نیازمند معرفی یک الگو از «انسان ایرانی» هستیم؛ باید مشخص کنیم این الگو چه شاخصهایی دارد و جامعه ما تا چه اندازه از آن فاصله گرفته است.
عبور از نگاه امدادی و حرکت به سمت گفتمانسازی
او افزود: باید از گزارشدادن و منتگذاشتن درباره خدماتی که به جامعه ایثارگری ارائه شده است نیز عبور کنیم. آنچه انجام دادهایم وظیفه حداقلی دولت و نظام سیاسی بوده است. چه کسی میتواند برای شهدا، آزادگان و ایثارگران قیمت و ارزش تعیین کند؟ این نگاه، در حقیقت توهین به این جامعه بزرگ است.
صالحیامیری تصریح کرد: شهدا و ایثارگران به تجلیل ما نیاز ندارند؛ آنها با خدا معامله کردهاند. این ما هستیم که باید از فرهنگ ایثار و شهادت تقلید کنیم. این فرهنگ باید به گفتمان حاکم بر جامعه، دولت، نظام سیاسی، روحانیت، نخبگان و رسانه ملی تبدیل شود.
بنیاد شهید باید در جایگاه «نهاد» دیده شود، نه یک دستگاه اداری
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت بازتعریف جایگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: بنیاد شهید را نباید یک دستگاه اداری تلقی کرد، بنیاد شهید یک «نهاد» است و مسئولیت آن فراتر از یک دستگاه اجرایی است.
او ادامه داد: اگر بنیاد شهید در جایگاه یک دستگاه اداری دیده شود، ظرفیت تمدنی و هویتی آن تقلیل پیدا میکند. این نهاد باید جایگاه خود را به عنوان نهادی مادر در حوزه ایثار و شهادت حفظ کند و پیشنهادهای آن در دولت، مجلس و سایر سطوح نظام سیاسی با همین نگاه مورد توجه قرار گیرد.
صالحیامیری با اشاره به عملکرد سیداحمد موسوی در بنیاد شهید اظهار کرد: تصویر بنیاد شهید در دولت چهاردهم تغییر کرده است و امروز این نهاد از جایگاه مناسبی در دولت برخوردار است. این یک فرصت طلایی است و باید از آن برای طرح مطالبات واقعی جامعه ایثارگری و حل مسائل این خانواده بزرگ استفاده کرد.
پیشنهاد تشکیل «مدرسه حکمرانی» برای تربیت مدیران آینده
وزیر میراثفرهنگی یکی از پیشنهادهای راهبردی خود را ایجاد یک مرکز تربیت و آموزش مدیران و کادرهای حکمرانی آینده در بنیاد شهید عنوان کرد و گفت: اگر باور داریم یکی از رسالتهای بنیاد شهید گفتمانسازی است و اگر آینده نظام نیازمند کادرسازی است، باید از ظرفیت فرزندان شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران برای تربیت نسل آینده مدیران کشور استفاده کنیم.
قهرمانان ملی باید در متن فرهنگ عمومی قرار گیرند
وزیر میراثفرهنگی همچنین قهرمانسازی و الگوسازی را از ضرورتهای مهم فرهنگی کشور دانست و گفت: قهرمانسازی یک مفهوم شناختهشده در جهان است و بسیاری از کشورها برای قهرمانان ملی خود جایگاه اجتماعی و منزلت عمومی ایجاد کردهاند.
میناب باید به یک گفتمان ملی تبدیل شود
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، این رخداد را فراتر از یک حادثه و نیازمند تبدیل شدن به یک گفتمان ملی دانست و گفت: از روز نخست این حادثه، مسئله اصلی این بود که میناب باید به یک گفتمان ملی تبدیل شود تا بدانیم اگر امروز من و شما و همه ایرانیان در این کشور حیات داریم، بخشی از آن مرهون خون این کودکان است.
او افزود: اگر بناست آمریکا را محکوم کنیم باید از ظرفیت فرهنگ، هنر، رسانه، دیپلماسی عمومی و حقوق بینالملل برای تبیین این جنایت استفاده کنیم.
صالحیامیری با اشاره به برنامههای دولت برای تبیین ابعاد این رخداد گفت: ایجاد موزه میناب در تهران، ایجاد یادمان میناب در نقاط مختلف کشور و پیگیری پرونده حقوقی این جنایت در سطح بینالمللی از جمله اقداماتی است که باید دنبال شود.
او ادامه داد: همانگونه که در افکار عمومی جهان نام هیروشیما و ویتنام با جنایتهای جنگی آمریکا پیوند خورده است، باید میناب نیز به عنوان نماد جنایت علیه کودکان و غیرنظامیان در حافظه جهانی ثبت شود.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به سفر اخیر خود به مادرید و دیدار با وزرا و هیئتهای خارجی گفت: در این سفر، با یک اقدام ساده و کمهزینه، تصویر و سند جنایت میناب را در برابر مقامهای گردشگری کشورهای مختلف قرار دادیم. واکنش آنان نشان داد که ظرفیت بزرگی برای تبدیل این موضوع به یک گفتمان جهانی وجود دارد.
او افزود: پس از این دیدار، جمعی از نخبگان، شاعران، نویسندگان، هنرمندان و موسیقیدانان اسپانیایی با ابراز همدردی، درباره میناب گفتوگو کردند. حتی هنرمندی با بیش از یکونیم میلیون دنبالکننده اعلام کرد که روایت میناب را در اختیار مخاطبان خود قرار خواهد داد. این ظرفیت نشان میدهد که گفتمانسازی میتواند مرزهای ملی را پشت سر بگذارد.
۱۸۰۰ ایثارگر در وزارت میراثفرهنگی شاغل هستند
در ابتدای این نشست، رحیمینسب، دبیر شورای مشاوران، با تبریک سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی، بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و اجرای تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی در این حوزه تاکید کرد.
در ادامه سردار قاسمی، مشاور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در امور ایثارگران، با گرامیداشت ۲۶ مردادماه، سالروز ورود آزادگان به کشور، از ایثار و فداکاری این عزیزان قدردانی کرد.
او با اشاره به ظرفیت جامعه ایثارگری در وزارت میراثفرهنگی گفت: در مجموعه وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی حدود یکهزار و ۸۰۰ ایثارگر، ۴۰۰ فرزند شهید و ۳۰ آزاده مشغول به فعالیت هستند و وضعیت استخدامی یکهزار و ۳۰ نفر نیز در این وزارتخانه تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت شده است.
قاسمی همچنین از حمایتهای سیدرضا صالحیامیری از جامعه ایثارگری قدردانی کرد و گفت: وزیر میراثفرهنگی نگاه وسیع، دلسوزانه و پیگیرانهای نسبت به مسائل ایثارگران دارد.