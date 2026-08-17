خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ارائه خدمات حقوقی به اعضای خانه تئاتر

ارائه خدمات حقوقی به اعضای خانه تئاتر
کد خبر : 1827034
لینک کوتاه کپی شد.

تیم حقوقی خانه تئاتر یکشنبه هر هفته به اعضای خود خدمات حقوقی رایگان ارائه می‌دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، به اطلاع اعضا می‌رساند، از ابتدای شهریورماه، تیم حقوقی خانه تئاتر برای ارائه خدمات حضوری مشاوره رایگان، روزهای یکشنبه هر هفته از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در محل خانه تئاتر حضور خواهند داشت.

اعضای خانه تئاتر می‌توانند برای دریافت مشاوره، به‌صورت حضوری به خانه تئاتر مراجعه کنند.

به منظور مدیریت زمان، ارائه خدمات با کیفیت‌تر و تکریم مراجعان، می‌توانید پیش از مراجعه حضوری، درخواست خود را به آیدی تلگرام به نشانی yektaa_nm ارسال و وقت خود را هماهنگ کنید.

ضمنا با توجه به تعطیلی رسمی یکشنبه هشتم شهریور، به جای این روز، دوشنبه ٩ شهریور ساعت ۱۴ تا ۱۶ تیم حقوقی در خانه مستقر خواهند بود.

اعضای متقاضی می‌توانند برای استفاده از این خدمات در روزهای یاد شده به عمارت خانه تئاتر واقع در خیابان سمیه بعد از خیابان نجات الهی پلاک ۲۶۰ مراجعه کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر