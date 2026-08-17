ارائه خدمات حقوقی به اعضای خانه تئاتر
تیم حقوقی خانه تئاتر یکشنبه هر هفته به اعضای خود خدمات حقوقی رایگان ارائه میدهد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، به اطلاع اعضا میرساند، از ابتدای شهریورماه، تیم حقوقی خانه تئاتر برای ارائه خدمات حضوری مشاوره رایگان، روزهای یکشنبه هر هفته از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در محل خانه تئاتر حضور خواهند داشت.
اعضای خانه تئاتر میتوانند برای دریافت مشاوره، بهصورت حضوری به خانه تئاتر مراجعه کنند.
به منظور مدیریت زمان، ارائه خدمات با کیفیتتر و تکریم مراجعان، میتوانید پیش از مراجعه حضوری، درخواست خود را به آیدی تلگرام به نشانی yektaa_nm ارسال و وقت خود را هماهنگ کنید.
ضمنا با توجه به تعطیلی رسمی یکشنبه هشتم شهریور، به جای این روز، دوشنبه ٩ شهریور ساعت ۱۴ تا ۱۶ تیم حقوقی در خانه مستقر خواهند بود.
اعضای متقاضی میتوانند برای استفاده از این خدمات در روزهای یاد شده به عمارت خانه تئاتر واقع در خیابان سمیه بعد از خیابان نجات الهی پلاک ۲۶۰ مراجعه کنند.