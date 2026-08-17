فصل جدید کارتون «کشتیگیران» آماده پخش میشود
مراحل تولید فصل دوم مجموعه پویانمایی «کشتیگیران» به روزهای پایانی خود نزدیک شده و این اثر بهزودی آماده پخش خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از اطلاعرسانی سیما، فصل دوم مجموعه پویانمایی «کشتیگیران» که با رویکرد ترویج فرهنگ پهلوانی و ارزشهای ورزش اصیل کشتی برای مخاطب نوجوان تولید میشود، در فصل دوم نیز به روایت مسابقات استانی و رقابتهای انتخابی کشوری میپردازد.
مخاطبان در این فصل، ضمن همراهی با فراز و فرودهای شخصیتی قهرمانان داستان، با فنون تخصصی و اصیل کشتی ایرانی بیش از پیش آشنا میشوند.
بر اساس آخرین گزارشها، فصل دوم این مجموعه در ۱۳ قسمت ۱۵ دقیقهای تولید شده است که از این تعداد، هفت قسمت دوبله نهایی شده و شش قسمت باقیمانده نیز در مراحل پایانی صداگذاری و دوبله قرار دارند.
فصل اول این پویانمایی پیشتر در تابستان سال گذشته از شبکههای سه، امید و کودک سیما پخش شد.
مجموعه «کشتیگیران» در قالب ۵۲ قسمت ۱۵ دقیقهای طراحی شده است که با هدف نهادینه کردن ارزشهایی همچون دوستی، رقابت سالم و پشتکار ساخته میشود. این مجموعه به تهیهکنندگی کیانوش عابدی، کارگردانی سعید جلالیه و نویسندگی کریم رناسیان ساخته میشود.