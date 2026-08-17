مسیر پروازی تبریز- بندرعباس راهاندازی شد
مدیرکل فرودگاههای آذربایجانشرقی از راهاندازی مسیر پروازی تبریز- بندرعباس و بالعکس خبر داد و گفت: این پروازها از این پس ۲ روز در هفته انجام میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، محمدعلی نائل قراملکی امروز دوشنبه ۲۶ مردادماه ۱۴۰۵ از افزودهشدن مسیر پروازی تبریز- بندرعباس و بالعکس به شبکه پروازی فرودگاه بینالمللی شهید مدنی تبریز خبر داد و بیان کرد: پروازهای این مسیر دو روز از هفته و در روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته توسط شرکت هواپیمایی ایرانایرتور انجام میشود.
مدیرکل فرودگاههای آذربایجانشرقی ادامه داد: راهاندازی این مسیر در راستای توسعه شبکه پروازی فرودگاه تبریز و افزایش ارتباط هوایی این فرودگاه با مقاصد مهم کشور انجام شده است.
او افزود: با اضافهشدن مسیر بندرعباس، این مقصد دومین مسیر جدید فرودگاه تبریز در هفته جاری پس از مسیر تبریز- ایروان محسوب میشود.
نائل قراملکی با اشاره به ظرفیت شبکه پروازی فرودگاه تبریز گفت: ۱۷ شرکت هواپیمایی در ۱۴ مسیر پروازی، جابهجایی مسافران این فرودگاه را بر عهده دارند.
مدیرکل فرودگاههای آذربایجانشرقی بیان کرد: در بخش پروازهای بینالمللی نیز مسیرهای ازمیر، استانبول و ایروان در شبکه پروازی فرودگاه تبریز فعال هستند.
او تأکید کرد: توسعه مسیرهای پروازی و افزایش تنوع مقاصد، نقش مهمی در تسهیل تردد مسافران، تقویت ارتباطات هوایی و ارتقای جایگاه فرودگاه بینالمللی شهید مدنی تبریز دارد.