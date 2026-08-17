تجلیل از آزادگان سرافراز در وبینار ملی؛ تأکید مدیرکل میراثفرهنگی استان مرکزی بر پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت
همزمان با سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، وبینار تجلیل از آزادگان با حضور مقام عالی وزارت، معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و جمعی از مدیران و مسئولان برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، حسین محمودی مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی امروز دوشنبه ۲۶ مردادماه ۱۴۰۵ گفت: همزمان با فرارسیدن سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، وبینار تجلیل و تکریم آزادگان با حضور مقام عالی وزارت، معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد.
مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی در حاشیه این برنامه، آزادگان را از سرمایههای ارزشمند و گنجینههای زنده فرهنگ ایثار و مقاومت دانست و اظهار کرد: آزادگان سرافراز با سالها تحمل سختی، دوری از وطن و ایستادگی در برابر فشارهای دوران اسارت، برگ زرینی از تاریخ پرافتخار کشور را رقم زدند و امروز روایت صبر و استقامت آنان میتواند الگویی ماندگار برای نسلهای آینده باشد.
او افزود: تکریم آزادگان تنها یک اقدام مناسبتی نیست، بلکه ادای احترام به فرهنگ ایثار، مقاومت و هویت ملی است و دستگاههای اجرایی باید در مسیر پاسداشت این ارزشهای ماندگار و انتقال آن به نسل جوان اهتمام بیشتری داشته باشند.
محمودی ادامه داد: میراث فرهنگی یک ملت تنها در بناها و آثار تاریخی خلاصه نمیشود، بلکه خاطرات، روایتها، ارزشها و حماسههای انسانی نیز بخش مهمی از هویت فرهنگی جامعه را تشکیل میدهند و آزادگان سرافراز از مهمترین راویان تاریخ معاصر ایران اسلامی به شمار میروند.
محمودی در پایان با تبریک سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی، از صبر، ایثار و مجاهدت آزادگان سرافراز و خانوادههای آنان قدردانی کرد و گفت: نام و خاطره آزادگان، سندی ماندگار از عزت و سربلندی ملت ایران است و پاسداشت این سرمایههای ارزشمند وظیفهای همگانی است.