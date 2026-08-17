مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی در حاشیه این برنامه، آزادگان را از سرمایه‌های ارزشمند و گنجینه‌های زنده فرهنگ ایثار و مقاومت دانست و اظهار کرد: آزادگان سرافراز با سال‌ها تحمل سختی، دوری از وطن و ایستادگی در برابر فشارهای دوران اسارت، برگ زرینی از تاریخ پرافتخار کشور را رقم زدند و امروز روایت صبر و استقامت آنان می‌تواند الگویی ماندگار برای نسل‌های آینده باشد.

او افزود: تکریم آزادگان تنها یک اقدام مناسبتی نیست، بلکه ادای احترام به فرهنگ ایثار، مقاومت و هویت ملی است و دستگاه‌های اجرایی باید در مسیر پاسداشت این ارزش‌های ماندگار و انتقال آن به نسل جوان اهتمام بیشتری داشته باشند.

محمودی ادامه داد: میراث فرهنگی یک ملت تنها در بناها و آثار تاریخی خلاصه نمی‌شود، بلکه خاطرات، روایت‌ها، ارزش‌ها و حماسه‌های انسانی نیز بخش مهمی از هویت فرهنگی جامعه را تشکیل می‌دهند و آزادگان سرافراز از مهم‌ترین راویان تاریخ معاصر ایران اسلامی به شمار می‌روند.

محمودی در پایان با تبریک سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی، از صبر، ایثار و مجاهدت آزادگان سرافراز و خانواده‌های آنان قدردانی کرد و گفت: نام و خاطره آزادگان، سندی ماندگار از عزت و سربلندی ملت ایران است و پاسداشت این سرمایه‌های ارزشمند وظیفه‌ای همگانی است.