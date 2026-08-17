نمایش مستند «رویای سیاه» با حضور محمدعلی موحد در موزه سینما
مستند «رویای سیاه» ساخته ارد عطارپور، در پنجاهمین نشست «شبهای مستند» موزه سینمای ایران، با همکاری انجمن صنفی تهیهکنندگان سینمای مستند و فیلمخانه ملی ایران، در سالن فردوس موزه سینما به نمایش گذاشته می شود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موزه سینمای ایران، فیلم مستند «رویای سیاه» بخشی از تاریخ نفت و وقایع اجتماعی مرتبط با آن را از زبان دکتر محمد علی موحد مورخ، ادیب و مولانا پژوه برجسته روایت میکند. فیلم با این جمله آغاز میشود «هرکه خواب نفت بیند به مصیبتی گرفتار آید.» این عبارت پیشزمینهای میدهد از نقش متناقض و دوگانهای که کشف نفت همواره در مناسبات سیاسی و اجتماعی ایران داشته است. روایت فیلم با تمرکز بر دوره جنبش ملی نفت در سالهای اولیه دهه۳۰ شمسی آغاز شده و در ادامه تا اواخر دهه۵۰ ادامه مییابد.
حضور استاد محمد علی موحد در نمایش مستند «رویای سیاه» جذابیت دیدن فیلم را دو چندان میکند.
این فیلم سهشنبه۲۷ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۸ در سالن سینما فردوس موزه سینمای ایران روی پرده خواهد رفت.
پس از نمایش فیلم، تهیهکننده و کارگردان اثر به اتفاق میهمانان برنامه به بررسی و گفتوگو درباره فیلم خواهند پرداخت.
ورود و تماشای فیلم برای عموم علاقهمندان رایگان است.