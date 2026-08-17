صالحیامیری در نشست کمیسیون گردشگری و ایرانشناسی شورایعالی ایرانیان خارج از کشور:
باید از «توافقهای ذهنی» عبور کنیم و به نتیجههای عملی برسیم/ ترسیم چهرهای نو از ایران برای ایرانیان خارج از کشور
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تاکید بر ضرورت تبدیل توافقها و برنامههای دستگاههای عضو شورایعالی ایرانیان خارج از کشور به اقدامات ملموس و نتیجهمحور، گفت: توسعه نمایشگاههای بینالمللی گردشگری، برگزاری همایشهای هدفمند و طراحی برنامههای کاربردی در حوزه گردشگری سلامت میتواند زمینه بازسازی اعتماد، تقویت پیوند ایرانیان خارج از کشور با سرزمین مادری و تبدیل این ظرفیت انسانی به سرمایهای برای توسعه گردشگری کشور را فراهم کند.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، پنجمین جلسه کمیسیون گردشگری و ایرانشناسی شورایعالی ایرانیان خارج از کشور امروز دوشنبه ۲۶ مردادماه ۱۴۰۵ در وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار شد و در این نشست، راهکارهای تقویت پیوند ایرانیان خارج از کشور با ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و گردشگری ایران و بهرهگیری از این ظرفیت برای توسعه گردشگری کشور مورد بررسی قرار گرفت.
سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در این نشست با قدردانی از همکاری وزارت امور خارجه و دستگاههای عضو این شورا، بر ضرورت عبور از مرحله گفتوگو و توافق و ورود به مرحله اقدام و نتیجه تاکید کرد و گفت: قدردان وزارت امور خارجه هستیم؛ اکنون باید به دنبال نتیجه توافقهای انجام شده در دستگاهها باشیم و در این مرحله به چند پیشنیاز اساسی توجه کنیم.
او با اشاره به ضرورت طراحی برنامههای مشخص برای نیمسال دوم، افزود: سیاستگذاری در این حوزه زمانی اثربخش خواهد بود که ظرفیتهای موجود میان دستگاههای مختلف به برنامههای اجرایی، قابل سنجش و نتیجهمحور تبدیل شود و هر اقدام، خروجی روشن و قابل ارزیابی داشته باشد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی یکی از محورهای مهم این رویکرد را توسعه نمایشگاههای بینالمللی گردشگری در داخل و خارج از کشور عنوان کرد و گفت: ایجاد نمایشگاههای بینالمللی گردشگری در ایران و خارج از کشور، هویتسازی را ترویج میدهد و از این طریق بسترهای حضور ایرانیان خارج از کشور فراهم میشود.
صالحیامیری با تاکید بر اهمیت تصویر ایران در ذهن ایرانیان خارج از کشور، اظهار کرد: ایرانیان خارج از کشور باید بدانند که ایران جای امنی برای سفر و گردشگری است.
او ادامه داد: تقویت این تصویر نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ فرهنگی، رسانهای و گردشگری است؛ بهگونهای که ایران بهعنوان سرزمین هویت، خاطره، فرهنگ و تعلق تاریخی ایرانیان معرفی شود.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی همچنین بر ضرورت بازتعریف کارکرد همایشها و رویدادهای مرتبط با ایرانیان خارج از کشور تاکید کرد و گفت: باید همایشهایی برگزار شود، اما هدف از برگزاری این همایشها باید رویکردی مشخص داشته باشد. پیش از برگزاری هر همایش باید به این پرسشها پاسخ دهیم که هدف از برگزاری چیست؟ چه کسانی مخاطب آن هستند؟ در چه زمانی برگزار میشود؟ با چه هزینهای برگزار خواهد شد و در نهایت چه نتیجهای از برگزاری آن حاصل میشود؟
صالحیامیری تصریح کرد: برگزاری رویدادها زمانی میتواند به سیاست عمومی موثر تبدیل شود که از قالب برنامههای تشریفاتی خارج شده و به بستری برای تصمیمسازی، شبکهسازی، اعتمادسازی و تولید دستاوردهای مشخص تبدیل شود.
او در ادامه، گردشگری سلامت را یکی دیگر از ظرفیتهای مهم برای تعامل با ایرانیان خارج از کشور دانست و گفت: برگزاری همایش کاربردی سلامت برای ایرانیان خارج از کشور، برای تبدیل اعتماد این افراد به سرمایه ملی ضروری است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به ظرفیت گسترده ایرانیان خارج از کشور در حوزههای علمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، افزود: این ظرفیت میتواند در چارچوب یک سیاست منسجم، از سرمایه اجتماعی به سرمایه اقتصادی و توسعهای تبدیل شود و گردشگری یکی از مهمترین بسترهای تحقق این هدف است.
صالحیامیری تاکید کرد: ما میتوانیم با ارائه راهکارهایی از این دست، ایران جدیدی را برای افرادی که در خارج از کشور زندگی میکنند ترسیم کنیم؛ تصویری که در نهایت میتواند به افزایش گردشگران منجر شود.
او خاطرنشان کرد: ترسیم این تصویر جدید از ایران نیازمند همکاری بینبخشی، استمرار برنامهها و طراحی سازوکارهای مشخص برای ارتباط با ایرانیان خارج از کشور است؛ چرا که توسعه گردشگری در این حوزه تنها باید با تقویت اعتماد، ایجاد تجربه مثبت، تسهیل سفر و بازسازی پیوندهای هویتی همراه باشد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در پایان بر ضرورت حرکت کمیسیون گردشگری و ایرانشناسی شورایعالی ایرانیان خارج از کشور به سمت برنامههای عملیاتی، هدفمند و قابل ارزیابی تاکید کرد و خواستار آن شد که ظرفیت دستگاههای عضو کمیسیون در چارچوب یک نقشه راه مشترک برای تقویت حضور ایرانیان خارج از کشور در چرخه گردشگری و بهرهگیری از این ظرفیت در مسیر توسعه ملی به کار گرفته شود.