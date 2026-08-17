او با اشاره به انعقاد سه قرارداد پژوهشی در این زمینه افزود: در قالب این همکاری‌ها، پروژه بررسی تنوع ژنومیکی و تبارزایی جمعیت‌های افعی گرزه و افعی رازی با رویکردهای حفاظتی و درمانی مبتنی بر نشانگرهای ژنومی در حال اجراست. همچنین تهیه شناسنامه و نقشه ژنتیکی یوزپلنگ آسیایی، خرس سیاه و گوزن زرد ایرانی به عنوان گونه‌های شاخص و در معرض تهدید کشور آغاز شده است.

رئیس گروه ذخائرژنتیکی دفتر موزه ملی ادامه داد: در بخش دیگری از این برنامه، ارزیابی تنوع ژنتیکی، نرخ درون‌آمیزی و روابط خویشاوندی جمعیت گور ایرانی با همکاری اداره کل محیط زیست یزد در حال انجام است؛ موضوعی که نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت جمعیت‌های کوچک و جلوگیری از افت تنوع ژنتیکی دارد.

به گفته عزالدین‌لو، این طرح‌ها با همکاری دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام می‌گیرد و روند اجرایی آن‌ها در حال پیشرفت است. در همین راستا، طی مکاتبه رسمی، نخستین گزارش پیشرفت مطالعات درخواست شده و بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده، مقرر است مجریان طرح گزارش حضوری خود را در معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ارائه کنند.

او با اعلام پیشرفت ۶۰ درصدی این برنامه‌ها تصریح کرد: هدف از انجام این مطالعات، حفظ حداکثری تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیت ها، جلوگیری از کاهش اندازه موثر جمعیت، پیشگیری از همخونی و فرسایش ژنتیکی، حفظ ژن‌های سازگار با شرایط مختلف محیطی و فراهم کردن منابع ژنتیکی برای برنامه‌های احیا، تکثیر و معرفی یا معرفی مجدد گونه‌ها است.

عزالدین‌لو تأکید کرد: تهیه نقشه ژنتیکی گونه‌ها، ابزار کلیدی برای افزایش شانس بقا، برنامه‌ریزی تکثیر، مدیریت جمعیت و مقابله با مخاطرات پیش‌رو در زیستگاه‌های طبیعی کشور است.