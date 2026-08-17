در این نشست، دیزانی، سرپرست تیم طراحی، گزارشی اجمالی از طرح در دست انجام و نتایج مشاهدات میدانی این تیم ارائه کرد.

در ادامه، اعضای کارگروه جامعه و فرهنگ شورای راهبردی میراث فرهنگی لرستان، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره ضرورت توجه به ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی شهر، بافت تاریخی و تنوع مخاطبان میراث‌فرهنگی مطرح کردند.

توجه به نیازها و ویژگی‌های اقشار مختلف مخاطبان، از جمله زنان، روایت‌گری مؤثر از تاریخ، فرهنگ و هویت مردم لرستان و ایجاد پیوند میان عناصر تاریخی و زندگی اجتماعی شهر از جمله محورهای مورد تأکید اعضای کارگروه در این نشست بود.

اعضای کارگروه همچنین آمادگی خود را برای تسهیل ارتباط و آشنایی تیم طراحی با ابعاد مختلف تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بافت شهری، بافت تاریخی و مسیر گردشگری اعلام کردند.

در ادامه این نشست، عطا حسن‌پور، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر تحقق اهداف طرح، اظهار کرد: هدف این طرح باید در راستای توسعه شهر و ایجاد پیوند ارگانیک میان مجموعه قلعه فلک‌الافلاک، بافت تاریخی شهر و غارهای پیشاتاریخی دنبال شود.

او بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف در روند طراحی و اجرای این طرح تأکید کرد و افزود: برگزاری جلسات تخصصی با حضور جامعه‌شناسان، معماران، شهرسازان، باستان‌شناسان، پیشکسوتان و صاحب‌نظران حوزه میراث فرهنگی می‌تواند به شکل‌گیری تصویری جامع‌تر از ظرفیت‌ها و الزامات این طرح کمک کند.

حسن‌پور این رویکرد را بخشی از سیاست جامعه‌محور اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان دانست و تأکید کرد: مشارکت دادن متخصصان و جامعه محلی در فرآیند تصمیم‌سازی و طراحی، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری طرحی متناسب با هویت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی خرم‌آباد و میراث ارزشمند لرستان باشد.