مدیرکل میراثفرهنگی لرستان تأکید کرد:
ضرورت رویکرد جامعهمحور در طراحی مسیر گردشگری قلعه فلکالافلاک
جلسه هماندیشی کارگروه جامعه و فرهنگ شورای راهبردی میراثفرهنگی لرستان با تیم طراحی محوطه داخلی و مسیر گردشگری قلعه فلکالافلاک، با حضور مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان، برگزار شد و حاضران بر ضرورت توجه به ابعاد فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و اقتصادی شهر خرمآباد در فرآیند طراحی این طرح تأکید کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، جلسه هماندیشی کارگروه جامعه و فرهنگ شورای راهبردی میراثفرهنگی لرستان با تیم شرکت طراح محوطه داخلی و مسیر گردشگری قلعه فلکالافلاک روز شنبه ۲۴ مردادماه برگزار شد.
در این نشست، دیزانی، سرپرست تیم طراحی، گزارشی اجمالی از طرح در دست انجام و نتایج مشاهدات میدانی این تیم ارائه کرد.
در ادامه، اعضای کارگروه جامعه و فرهنگ شورای راهبردی میراث فرهنگی لرستان، دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره ضرورت توجه به ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی شهر، بافت تاریخی و تنوع مخاطبان میراثفرهنگی مطرح کردند.
توجه به نیازها و ویژگیهای اقشار مختلف مخاطبان، از جمله زنان، روایتگری مؤثر از تاریخ، فرهنگ و هویت مردم لرستان و ایجاد پیوند میان عناصر تاریخی و زندگی اجتماعی شهر از جمله محورهای مورد تأکید اعضای کارگروه در این نشست بود.
اعضای کارگروه همچنین آمادگی خود را برای تسهیل ارتباط و آشنایی تیم طراحی با ابعاد مختلف تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بافت شهری، بافت تاریخی و مسیر گردشگری اعلام کردند.
در ادامه این نشست، عطا حسنپور، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان، با اشاره به چالشهای موجود در مسیر تحقق اهداف طرح، اظهار کرد: هدف این طرح باید در راستای توسعه شهر و ایجاد پیوند ارگانیک میان مجموعه قلعه فلکالافلاک، بافت تاریخی شهر و غارهای پیشاتاریخی دنبال شود.
او بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت متخصصان و صاحبنظران حوزههای مختلف در روند طراحی و اجرای این طرح تأکید کرد و افزود: برگزاری جلسات تخصصی با حضور جامعهشناسان، معماران، شهرسازان، باستانشناسان، پیشکسوتان و صاحبنظران حوزه میراث فرهنگی میتواند به شکلگیری تصویری جامعتر از ظرفیتها و الزامات این طرح کمک کند.
حسنپور این رویکرد را بخشی از سیاست جامعهمحور ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان دانست و تأکید کرد: مشارکت دادن متخصصان و جامعه محلی در فرآیند تصمیمسازی و طراحی، میتواند زمینهساز شکلگیری طرحی متناسب با هویت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی خرمآباد و میراث ارزشمند لرستان باشد.