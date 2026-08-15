نمایش فیلم مستند «لعبت باز» در سینماتک موزه هنرهای معاصر
سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران در ادامه برنامه های جاری خود، فیلم مستند «لعبت باز» به کارگردانی پوریا نوری را به نمایش درمیآورد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، فیلم مستند « لعبت باز» به کارگردانی پوریا نوری با مدت زمان ۶۳ دقیقه تولید سال ۱۴۰۳ است که یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۶ درسالن سینماتک موزه هنرهای معاصر اکران میشود.
در این جلسه بعد از نمایش فیلم با حضور کارگردان فیلم و سیاوش ستاری درباره فیلم گفتگو میشود.
مستند «لعبتباز»، روایتی از کوششهای سیاوش ستاری برای احیا و ادامه پیدا کردن هنر «خیمه شببازی» است که در گذر زمان کمرنگ شده و میرفت تا فراموش شود.
این برنامه برای عموم علاقهمندان آزاد و رایگان است و می توانند برای حضور به نشانی خیابان کارگر شمالی، جنب پارک لاله، موزه هنرهای معاصر تهران، سالن سینماتک مراجعه کنند.