به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور، امروز شنبه ۲۴ مردادماه ۱۴۰۵ با مدیران مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران در این مجموعه دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست، شهرود امیرانتخابی، مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، گزارشی از عملکرد ۱۸ ماهه مجموعه از زمان آغاز مسئولیت خود ارائه کرد و مهم‌ترین اقدامات، برنامه‌های اجرایی، فعالیت‌های مرمتی و روند ساماندهی بخش‌های مختلف مجموعه را تشریح کرد.

دارابی در ادامه با تأکید بر اهمیت حفاظت و مرمت بناهای تاریخی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، خواستار تسریع در روند مرمت کوشک احمدشاهی شد و تأکید کرد: با توجه به آغاز عملیات مرمت این بنا، باید برنامه‌ریزی لازم انجام شود تا کوشک احمدشاهی در سریع‌ترین زمان ممکن و پس از طی مراحل فنی و حفاظتی، برای بازدید و بهره‌برداری مناسب مخاطبان، آماده شود.

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور همچنین درباره کاخ صاحبقرانیه بر ضرورت تدوین یک برنامه زمان‌بندی منسجم برای مرمت تأکید کرد و گفت: روند کاوش و گمانه‌زنی‌های مرتبط با این بنا باید با برنامه مرمت آن هماهنگ باشد و همزمان با پیشرفت مطالعات و کاوش‌های تخصصی، اقدامات لازم برای مرمت بخش‌های داخلی و خارجی کاخ نیز در چارچوب یک برنامه مشخص دنبال شود.

او افزود: در بناهای تاریخی ارزشمندی همچون صاحبقرانیه، تصمیم‌های مرمتی باید مبتنی بر مطالعات، مستندات تاریخی و نتایج کاوش‌های تخصصی باشد و لازم است میان بخش‌های پژوهشی، مرمتی و اجرایی هماهنگی کامل وجود داشته باشد.

دارابی در بخش دیگری از سخنان خود بر تقویت کتابخانه و آرشیو تخصصی تاریخ معاصر مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران تأکید کرد و گفت: نیاوران به دلیل جایگاه ویژه خود در تاریخ معاصر ایران، ظرفیت تبدیل شدن به یک مرکز مهم پژوهشی در این حوزه را دارد و باید کتابخانه و آرشیو تخصصی مجموعه با منابع، اسناد و آثار مرتبط تقویت و ساماندهی شود تا علاوه بر پشتیبانی از فعالیت‌های پژوهشی، زمینه استفاده پژوهشگران و علاقه‌مندان از این ظرفیت فراهم شود.

معاون میراث‌فرهنگی کشور همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای برگزاری رویدادهای فرهنگی، تاریخی و مناسبتی در مجموعه نیاوران تأکید کرد و افزود: مناسبت‌های ملی و تاریخی باید با محتوای مناسب و در شأن مجموعه مورد توجه قرار گیرد و رویدادها به گونه‌ای طراحی شوند که ضمن افزایش ارتباط موزه با جامعه، به معرفی تاریخ معاصر و ظرفیت‌های فرهنگی مجموعه کمک کنند.

او در ادامه با اشاره به اهمیت حفاظت از بناها، آثار و همچنین تأمین امنیت بازدیدکنندگان، بر افزایش حوزه‌های ایمنی در کاخ‌موزه‌های مجموعه نیاوران تأکید کرد و خواستار توجه جدی‌تر به الزامات ایمنی، حفاظتی و مدیریت شرایط اضطراری در بخش‌های مختلف مجموعه شد.

دارابی در پایان بر ضرورت استمرار برنامه‌ریزی و نظارت بر روند اقدامات، ارتقای کیفیت خدمات موزه‌ای، صیانت از آثار و بناهای تاریخی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های پژوهشی و فرهنگی مجموعه نیاوران تأکید کرد و خواستار پیگیری مستمر برنامه‌های مرمتی، محتوایی، رویدادی و ایمنی این مجموعه شد.