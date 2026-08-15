صالحیامیری:
ایران برای معرفی به جهان به روایتهای معتبر فرهنگی نیاز دارد/ مجموعههای تاریخی را از محل بازدید به کانون گفتوگوی فرهنگی تبدیل کنیم
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تاکید بر اینکه معرفی ایران به جهان صرفا از مسیر تبلیغات گردشگری و معرفی بناهای تاریخی نمیگذرد، گفت: کتاب میتواند روایتی عمیق، ماندگار و معتبر از فرهنگ، تاریخ و تمدن ایران به افکار عمومی جهان ارائه کند و به یکی از مهمترین ابزارهای دیپلماسی فرهنگی کشور تبدیل شود.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، سیدرضا صالحیامیری امروز شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ در نشست با جمعی از ناشران بزرگ کشور که در محل نشر ثالث برگزار شد، ضمن شنیدن دیدگاهها، دغدغهها و پیشنهادهای فعالان صنعت نشر، بر ضرورت طراحی یک همکاری منسجم میان وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشخصوصی برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی و تمدنی ایران در عرصه بینالمللی تاکید کرد.
وزیر میراثفرهنگی در این نشست با اشاره به ظرفیت کمنظیر فرهنگی، تاریخی و تمدنی ایران اظهار کرد: معرفی ایران به جهان نباید صرفا به تبلیغات گردشگری، معرفی جاذبهها و بناهای تاریخی محدود شود، بلکه باید روایت ایران را از مسیر ابزارهای عمیقتر و ماندگارتری همچون کتاب، ادبیات و نشر به جهان منتقل کرد.
او افزود: کتاب قادر است تصویری دقیق، معتبر و چندلایه از ایران در اختیار مخاطب جهانی قرار دهد؛ تصویری که از سطح معرفی یک مقصد گردشگری فراتر میرود و مخاطب را با تاریخ، فرهنگ، هنر، اندیشه، سبک زندگی و تمدن ایرانی آشنا میکند.
ترجمه آثار شاخص ایرانی؛ حلقه اتصال ایران به مخاطب جهانی
صالحیامیری با تاکید بر ضرورت شناسایی آثار شاخص و واجد ظرفیت بینالمللی در حوزه ایرانشناسی، تاریخ، فرهنگ، هنر، ادبیات و تمدن ایرانی، گفت: باید مجموعهای از آثار مناسب برای معرفی ایران به مخاطبان جهانی شناسایی و برای ترجمه و انتشار آنها در بازارهای هدف بینالمللی برنامهریزی شود.
وزیر میراثفرهنگی ادامه داد: امروز در بسیاری از کشورها و در میان گردشگران و علاقهمندان به ایران، تقاضای قابل توجهی برای شناخت تاریخ و تمدن ایران وجود دارد و باید این تقاضای فرهنگی را به یک فرصت مؤثر برای معرفی کشور تبدیل کنیم.
او تصریح کرد: در این مسیر، ظرفیتهای بینالمللی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت میراثفرهنگی باید در کنار دانش، تجربه و توان حرفهای ناشران قرار گیرد تا زنجیرهای منسجم از انتخاب اثر، شناسایی بازار هدف، ترجمه، انتشار، عرضه و معرفی شکل بگیرد.
صالحیامیری با تاکید بر نقشآفرینی بخشخصوصی در این فرآیند گفت: انتخاب آثار، شناخت بازارهای هدف و بخش مهمی از فرآیند اجرایی و سرمایهگذاری میتواند توسط ناشران و فعالان بخشخصوصی انجام شود و دستگاههای دولتی نیز با ایفای نقش تسهیلگر، زمینه حضور مؤثرتر آثار ایرانی در بازارهای بینالمللی را فراهم کنند.
حضور ایران در نمایشگاههای بزرگ کتاب باید هدفمند و روایتمحور باشد
وزیر میراثفرهنگی در ادامه نمایشگاههای بینالمللی کتاب را یکی از ظرفیتهای مهم دیپلماسی فرهنگی دانست و بر ضرورت بازتعریف نحوه حضور ایران در این رویدادها تاکید کرد.
او گفت: حضور ایران در نمایشگاههای بزرگ کتاب جهان نباید تشریفاتی یا محدود به عرضه تعدادی اثر باشد، بلکه باید با مجموعهای از آثار منتخب، ترجمههای حرفهای و یک روایت منسجم از فرهنگ و تمدن ایران همراه شود.
صالحیامیری با اشاره به ظرفیت نمایشگاههای بینالمللی، از جمله نمایشگاه کتاب مادرید، افزود: حضور مؤثر در این رویدادها نیازمند برنامهریزی پیشینی، شناخت مخاطب و بازار هدف و طراحی یک بسته فرهنگی منسجم برای معرفی ایران است.
در این بخش از نشست، بر ضرورت هماهنگی میان وزارت میراثفرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانه کتاب و ادبیات ایران و ناشرانخصوصی تاکید شد.
وزیر میراثفرهنگی همچنین نقش خانه کتاب و ادبیات ایران را در ایجاد ارتباط میان دستگاههای دولتی و بخشخصوصی مهم دانست و گفت: این ظرفیت میتواند به شکلگیری یک همکاری منسجم و پایدار میان دولت و صنعت نشر برای معرفی ایران در عرصه بینالمللی کمک کند.
او تاکید کرد: معرفی تمدن ایران نباید مجموعهای از اقدامات پراکنده و جزیرهای باشد، بلکه باید در قالب یک برنامه مشخص و هدفمند در حوزه دیپلماسی فرهنگی دنبال شود، برنامهای که کتاب، ترجمه و نشر در مرکز آن قرار داشته باشند.
کتابفروشیهای حرفهای در اماکن تاریخی؛ پیوند گردشگری و نشر
صالحیامیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیوند میان گردشگری و کتاب، بر ضرورت استفاده از ظرفیت اماکن تاریخی و گردشگری برای تقویت صنعت نشر و تعمیق تجربه فرهنگی گردشگران تاکید کرد.
او پیشنهاد کرد در مجموعههای تاریخی، موزهها و اماکن گردشگری کشور، کتابفروشیهای حرفهای، مدرن و متناسب با شان و هویت فرهنگی هر مجموعه ایجاد شود.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به وضعیت عرضه برخی کتابها در اماکن گردشگری گفت: در بسیاری از این فضاها، آثاری عرضه میشود که با ظرفیت و شان فرهنگی و تاریخی آن مکان تناسب کافی ندارد، در حالی که میتوان این مجموعهها را به ویترین معرفی تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران تبدیل کرد.
او افزود: گردشگری فرهنگی زمانی به معنای واقعی محقق میشود که بازدیدکننده فقط یک بنا یا محوطه تاریخی را نبیند، بلکه بتواند از طریق کتاب، روایت، هنر و گفتوگو، لایههای عمیقتر آن میراث را نیز بشناسد.
مجموعههای تاریخی باید به کانون رویدادهای فرهنگی تبدیل شوند
صالحیامیری همچنین بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت مجموعههای تاریخی برای برگزاری رویدادهای فرهنگی تاکید کرد و گفت: این مجموعهها میتوانند به فضاهایی برای برگزاری نشستهای فرهنگی و تخصصی، معرفی کتاب، گفتوگوهای علمی و رویدادهای مرتبط با فرهنگ و هنر تبدیل شوند.
او همچنین بر ضرورت افزایش ارتباط جامعه فرهنگی و آموزشی کشور با میراثفرهنگی تاکید کرد و پیشنهاد داد زمینه استفاده بیشتر فرهنگیان از مجموعههای تاریخی و فرهنگی زیرمجموعه وزارت میراثفرهنگی فراهم شود.
فرهنگ، سرمایهای ماندگار برای ایران
وزیر میراثفرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت فرهنگ در آینده ایران اظهار کرد: راه نجات و توسعه کشور را نباید فقط در منابع نفت و گاز جستوجو کرد، فرهنگ یکی از مهمترین سرمایههای ماندگار ایران است و میتواند همزمان به تقویت هویت ملی و ارتقای جایگاه ایران در نظام فرهنگی جهان کمک کند.
صالحیامیری تصریح کرد: حرکت جدی به سمت اقتصاد و دیپلماسی فرهنگی نیازمند فراهم شدن شرایط عمومی مناسب و حرکت کشور به سمت عادی شدن مناسبات و ارتباطات است؛ چرا که در چنین شرایطی میتوان از ظرفیتهای فرهنگی، هنری و تمدنی ایران برای برقراری ارتباط مؤثرتر با جهان بهره گرفت.
او افزود: ایران از سرمایه فرهنگی و تمدنی بزرگی برخوردار است و مسئله اصلی، تبدیل این سرمایه به یک قدرت مؤثر فرهنگی و ارتباطی در سطح بینالمللی است.
جامعه بدون فرهنگ، هویت خود را از دست میدهد
وزیر میراثفرهنگی در ادامه با تاکید بر جایگاه کتاب و نشر در ساختار فرهنگی جامعه گفت: جامعه ممکن است بدون فرهنگ نیز به حرکت خود ادامه دهد، اما جامعهای که فرهنگ و هنر در آن تضعیف شود، به تدریج هویت خود را از دست خواهد داد.
او افزود: کتاب و نشر بخشی از سازوکار حفظ، انتقال و بازتولید هویت یک ملت به شمار میروند.
صالحیامیری تصریح کرد: کتاب میتواند حافظه تاریخی یک ملت را ثبت کند، روایت یک تمدن را به نسلهای آینده انتقال دهد و همزمان تصویری معتبر و قابل اتکا از یک کشور در اختیار مخاطبان خارج از مرزها قرار دهد.
روایت معتبر فرهنگی، مکمل معرفی گردشگری ایران
وزیر میراثفرهنگی در جمعبندی این نشست تاکید کرد: ایران برای معرفی خود به جهان بیش از آنکه به روایتهای تبلیغاتی نیاز داشته باشد، نیازمند روایتهایی معتبر، جذاب، حرفهای و مبتنی بر عمق فرهنگی و تمدنی خود است.
صالحیامیری خاطرنشان کرد: کتاب میتواند یکی از مهمترین حاملان این روایت باشد و اگر ظرفیت وزارت میراثفرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشخصوصی در این زمینه به صورت منسجم در کنار یکدیگر قرار گیرد، میتوان از صنعت نشر به عنوان یکی از پایههای دیپلماسی فرهنگی و ابزاری برای معرفی چهره واقعی ایران به افکار عمومی جهان بهره گرفت.
این نشست با تاکید بر ضرورت استمرار گفتوگو میان وزارت میراثفرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانه کتاب و ادبیات ایران و ناشران بخشخصوصی و بررسی راهکارهای عملی برای توسعه همکاریهای مشترک در حوزه معرفی فرهنگ و تمدن ایران به پایان رسید.