پخش زنده فوتبال صنعت نفت و ملوان در شبکه ورزش

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه ورزش همزمان با آغاز هفته نخست رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور و در دومین روز از این رقابت ها، تقابل بین دو تیم صنعت نفت آبادان و ملوان بندر انزلی را در ساعت ۲۰ امشب شنبه ۲۴ مرداد به صورت زنده پوشش می دهد.

بیست و ششمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور. با حضور ۱۸ تیم از ۲۳ مرداد در حال برگزار شدن است و شبکه ورزش این دیدارها را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش می کند.