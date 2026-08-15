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پخش زنده فوتبال صنعت نفت و ملوان در شبکه ورزش

پخش زنده فوتبال صنعت نفت و ملوان در شبکه ورزش
کد خبر : 1826200
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شبکه ورزش امشب از ساعت ۲۰ مصاف دو تیم صنعت نفت و ملوان یکی از جذاب ترین مسابقات هفته را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پوشش می‌دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه ورزش همزمان با آغاز هفته نخست رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور و در دومین روز از این رقابت ها، تقابل بین دو تیم صنعت نفت آبادان و ملوان بندر انزلی را در ساعت ۲۰ امشب شنبه ۲۴ مرداد به صورت زنده پوشش می دهد.   

بیست و ششمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور. با حضور ۱۸ تیم از ۲۳ مرداد در حال برگزار شدن است و شبکه ورزش این دیدارها را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش می کند.

 

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