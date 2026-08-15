ضرورت ترویج و تعمیق فرهنگ و معارف قرآن/ نقش محوری روستاها و عشایر در خودکفایی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین حمید رضا ارباب سلیمانی معاون وزیر و رئیس مرکز عالی قرآن و عترت در نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری معرفی و انتخاب روستاها و عشایر قرآنی ایران که با حضور جمعی از نمایندگان دستگاه های دولتی در سالن اجتماعات علامه طباطبایی این مرکز عالی برگزار شد، گفت : واقعیت این است که اگر روستائیا‌ن و عشایر، پویایی و حرکت دائمی و طبیعی خود را از دست بدهند، کشور دچار آسیب جدی خواهد شد.

وی گفت: شعار «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» که از آغاز انقلاب طنین‌انداز شد، محرک مردم برای حضور در عرصه‌های مختلف؛ از صندوق‌های رأی گرفته تا جبهه‌های دفاع مقدس و صحنه‌های گوناگون انقلاب بوده و در این میان، بخش عمده برای تحقق شعار «استقلال» در گرو تلاش پیوسته کشاورزان و عشایر بوده است؛ از‌ این منظر توقف یا کند‌ شدن فعالیت‌های روستایی و عشایری، به معنای اختلال در موتور پیشران خودکفایی کشور خواهد بود.

معاون قرآنی وزیر فرهنگ با اشاره به اندیشه های بنیانگذار جمهوری اسلامی و توجه ویژه ایشان به مناطق محروم و کم‌ برخوردار کشور گفت: امام خمینی(ره) نیز همواره تأکید داشتند که استقلال واقعی، از مسیر خودکفایی در بخش‌های کشاورزی و دامداری می‌گذرد. تحقق این هدف، تنها وظیفه وزارت جهاد کشاورزی یا دستگاه‌های دیگر به‌تنهایی نیست، بلکه نیازمند حرکت جمعی تمام حوزه‌ها و بخش‌های اقتصادی،علمی، قرآنی‌،فرهنگی و تبلیغی است.

وی افزود: هرچند از روزهای اول انقلاب اسلامی ایران تاکنون، در زمینه توسعه زیرساخت‌های روستایی و عشایری موفق بوده‌ایم و کمبودهایی نظیر راه‌ مواصلاتی، آب، برق، گاز و حتی اینترنت در غالب روستاها برطرف شده‌است و این گام، گام بسیار مهم و قابل تحسینی است اما در حوزه «فرهنگ» همچنان باید پرسشگری کنیم: آیا توانسته‌ایم عدالت فرهنگی و رسالت قرآنی خود را در روستاها و مناطق عشایری به درستی برقرار کنیم؟.

رئیس مرکز عالی قرآن و عترت گفت: کشور پهناور ما با داشتن حدود ۶۳ هزار روستا و حدود ۲۳ میلیون نفر جمعیت روستایی از سرمایه‌های ارزشمندی برخوردار است. اقشار روستایی و عشایری در دوران دفاع مقدس، با حضور در جبهه های جنگ تحمیلی، نقشی برجسته در پاسداری از مرزها ایفا کردند و همچنان‌ادامه دارد. دشمن همواره در تلاش بوده است تا با ایجاد اختلافات قبیله‌ای و تضعیف نقش اساسی روستاییان وعشایر، به کیان جمهوری اسلامی ضربه بزند؛ اما به لطف الهی و خصوصیت آگاهی و بصیرت مردم که ریشه در فرهنگ قرآن و عترت دارد، این توطئه‌ها ناکام مانده است.

معاون وزیر گفت: امروز ما در این نشست، به دنبال بررسی و بازنگری در نقش و وظیفه خود هستیم. باید با نگاه به گذشته، ببینیم آیا پیام قرآن و فرهنگ اهل‌بیت (ع) به درستی در میان عشایر و روستاییان جاری و ساری شده است یا خیر؟ این امر مستلزم پژوهش و تدبیر است تا نقاط ضعف و قوت مشخص گردد. همچنین باید با هم افزایی از ظرفیت‌های وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارشاد، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، ریاست جمهوری، مجلس، حوزه‌های علمیه و سایر دستگاه‌ها و مراکز ذیربط برای برنامه‌ریزی هدفمند در این حوزه استفاده کرد. ارباب سلیمانی افزود: هدف ما دستیابی به یک رویکرد جامع برای حمایت از فعالان قرآنی و ترویج قران در روستاها و میان عشایر است. باید بر این باور باشیم که «روستا مادر شهر است». بسیاری از نخبگان و بزرگان، در روستا متولد شده و تربیت یافته‌اند، بنابراین با برنامه‌ریزی دقیق، می توان استعدادهای نهفته در این مناطق را شناسایی و در حوزه قرآن فعال کرد.

وی گفت: امید است در طول سال، توفیق خدمت و حمایت از جامعه قرآنی بویژه در روستاها و میان عشایر را داشته باشیم.

مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج فعالیت های قرآن و عترت نیز در ابتدای این نشست ، دستور العمل اجرایی طرح ملی انتخاب روستاها و عشایر برتر قرآن و عترت را تشریح کرد و گفت: طرح ملی انتخاب روستاها و عشایر قرآنی ایران پس از وقفه چندساله به دستور معاون قرآنی وزیر فرهنگ احیا شد.