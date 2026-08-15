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معاون قرآنی وزیر فرهنگ تاکید کرد؛

ضرورت ترویج و تعمیق فرهنگ و معارف قرآن/ نقش محوری روستاها و عشایر در خودکفایی

ضرورت ترویج و تعمیق فرهنگ و معارف قرآن/ نقش محوری روستاها و عشایر در خودکفایی
کد خبر : 1826182
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حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا ارباب‌سلیمانی، با تأکید بر اینکه «روستا مادر شهر است»، خواستار حرکت جمعی دستگاه‌ها و مراکز فرهنگی برای تقویت و گسترش‌ فرهنگ و معارف قرآن کریم در مناطق روستایی و عشایری شد.

 به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین حمید رضا ارباب سلیمانی معاون وزیر و رئیس مرکز عالی قرآن و عترت در نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری معرفی و انتخاب روستاها و عشایر قرآنی ایران که با حضور جمعی از نمایندگان دستگاه های دولتی در سالن اجتماعات علامه طباطبایی این مرکز عالی برگزار شد، گفت : واقعیت این است که اگر روستائیا‌ن و عشایر، پویایی و حرکت دائمی و طبیعی خود را از دست بدهند، کشور دچار آسیب جدی خواهد شد.
وی گفت: شعار «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» که از آغاز انقلاب طنین‌انداز شد، محرک مردم برای حضور در عرصه‌های مختلف؛ از صندوق‌های رأی گرفته تا جبهه‌های دفاع مقدس و صحنه‌های گوناگون انقلاب بوده و در این میان، بخش عمده برای تحقق شعار «استقلال» در گرو تلاش پیوسته کشاورزان و عشایر بوده است؛ از‌ این منظر توقف یا کند‌ شدن فعالیت‌های روستایی و عشایری، به معنای اختلال در موتور پیشران خودکفایی کشور خواهد بود.
معاون قرآنی وزیر فرهنگ با اشاره به اندیشه های بنیانگذار جمهوری اسلامی و توجه ویژه ایشان به مناطق محروم و کم‌ برخوردار کشور گفت: امام خمینی(ره) نیز همواره تأکید داشتند که استقلال واقعی، از مسیر خودکفایی در بخش‌های کشاورزی و دامداری می‌گذرد. تحقق این هدف، تنها وظیفه وزارت جهاد کشاورزی یا دستگاه‌های دیگر به‌تنهایی نیست، بلکه نیازمند حرکت جمعی تمام حوزه‌ها و بخش‌های اقتصادی،علمی، قرآنی‌،فرهنگی و تبلیغی است.
وی افزود: هرچند از روزهای اول انقلاب اسلامی ایران تاکنون، در زمینه توسعه زیرساخت‌های روستایی و عشایری موفق بوده‌ایم و کمبودهایی نظیر راه‌ مواصلاتی، آب، برق، گاز و حتی اینترنت در غالب روستاها برطرف شده‌است و این گام، گام بسیار مهم و قابل تحسینی است اما در حوزه «فرهنگ» همچنان باید پرسشگری کنیم: آیا توانسته‌ایم عدالت فرهنگی و رسالت قرآنی خود را در روستاها و مناطق عشایری به درستی برقرار کنیم؟.
رئیس مرکز عالی قرآن و عترت گفت: کشور پهناور ما با داشتن حدود ۶۳ هزار روستا و حدود ۲۳ میلیون نفر جمعیت روستایی از سرمایه‌های ارزشمندی برخوردار است. اقشار روستایی و عشایری در دوران دفاع مقدس، با حضور در جبهه های جنگ تحمیلی، نقشی برجسته در پاسداری از مرزها ایفا کردند و همچنان‌ادامه دارد. دشمن همواره در تلاش بوده است تا با ایجاد اختلافات قبیله‌ای و تضعیف نقش اساسی روستاییان وعشایر، به کیان جمهوری اسلامی ضربه بزند؛ اما به لطف الهی و خصوصیت آگاهی و بصیرت مردم که ریشه در فرهنگ قرآن و عترت دارد، این توطئه‌ها ناکام مانده است.
معاون وزیر گفت: امروز ما در این نشست، به دنبال بررسی و بازنگری در نقش و وظیفه خود هستیم. باید با نگاه به گذشته، ببینیم آیا پیام قرآن و فرهنگ اهل‌بیت (ع) به درستی در میان عشایر و روستاییان جاری و ساری شده است یا خیر؟ این امر مستلزم پژوهش و تدبیر است تا نقاط ضعف و قوت مشخص گردد. همچنین باید با هم افزایی از ظرفیت‌های وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارشاد، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، ریاست جمهوری، مجلس، حوزه‌های علمیه و سایر دستگاه‌ها و مراکز ذیربط برای برنامه‌ریزی هدفمند در این حوزه استفاده کرد. ارباب سلیمانی افزود: هدف ما دستیابی به یک رویکرد جامع برای حمایت از فعالان قرآنی و ترویج قران در روستاها و میان عشایر است. باید بر این باور باشیم که «روستا مادر شهر است». بسیاری از نخبگان و بزرگان، در روستا متولد شده و تربیت یافته‌اند، بنابراین با برنامه‌ریزی دقیق، می توان استعدادهای نهفته در این مناطق را شناسایی و در حوزه قرآن فعال کرد.
وی گفت: امید است در طول سال، توفیق خدمت و حمایت از جامعه قرآنی بویژه در روستاها و میان عشایر را داشته باشیم.
مدیرکل دفتر تبلیغ و ترویج فعالیت های قرآن و عترت نیز در ابتدای این نشست ، دستور العمل اجرایی طرح ملی انتخاب روستاها و عشایر برتر قرآن و عترت را تشریح کرد و گفت: طرح ملی انتخاب روستاها و عشایر قرآنی ایران پس از وقفه چندساله به دستور معاون قرآنی وزیر فرهنگ احیا شد.
وی با اشاره به سابقه این طرح گفت: نخستین‌بار روستای  چارک  در استان بوشهر به‌عنوان روستای برتر قرآنی کشور انتخاب شد و با نظر مردم، به دهکده قرآنی چارک تغییر نام داد.
وی افزود: در این روستا تقریباً هیچ خانه‌ای نیست که حافظ یا قاری قرآن نداشته باشد. مجیدی گفت: این طرح که مدتی متوقف شد، در سال ۱۴۰۳  با نظر معاون قرآنی وزیر فرهنگ، مقرر شد برای هر استان یک روستای قرآنی تعریف شود. در حال حاضر ۱۰۰ روستا مربوط به ۱۴۰۴ بوده و ۳۸ روستا از بین آنان انتخاب و تقدیر شدند. فرآیند انتخاب امسال هم شروع شده و پس از اقدامات دبیرخانه ای، امروز اولین نشست این شورا برگزار شد.

 

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