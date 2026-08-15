بازگشایی یک کتابخانه تخصصی برای کودکان در رشت
در راستای ارتقای سرانههای فرهنگی و توسعه زیرساختهای کتابخانهای و به منظور بهرهمندی مردم فرهنگ دوست شهر رشت، کتابخانه تخصصی کودکان باران رشت، بازگشایی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ادارهکل کتابخانههای عمومی استان گیلان، کتابخانه تخصصی کودکان باران، شنبه ۲۴ مردادماه با حضور آزاده نظربلند؛ دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، محمدحسین واثق کارگرنیا؛ رئیس شورای اسلامی رشت، سید اسماعیل میرغضنفری؛ فرماندار شهرستان رشت، سعید طاهری؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی باقری؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان و جمعی از مدیران ارشد نهاد و مسئولان استانی، در رشت بازگشایی شد.
عدالت فرهنگی با کتابخانههای تخصصی کودک محقق میشود
آزاده نظربلند؛ دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، کتابخانه تخصصی کودکان باران رشت را مکانی مناسب برای خدمت رسانی به کودکان و نوجوانان معرفی و منابع غنی کتابخانه را برای این حوزه تخصصی بسیار ارزشمند توصیف کرد و نقش مهم کتابخانه در علاقهمند کردن کودکان سرزمین ایران به کتاب و کتابخوانی را مهم خواند.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور با تأکید بر اولویتدهی به مخاطبان کودک و نوجوان در برنامههای راهبردی نهاد، جامعه هدف مورد توجه نهاد کتابخانههای عمومی کشور را کودکان و نوجوانان معرفی کرد و توسعه فضاهای تخصصی کودک و نوجوان را محور اصلی تحقق عدالت فرهنگی در کشور دانست.
کتابخانه تخصصی کودکان باران با متراژ ۱۵۰ متر مربع از سال ۱۳۹۴ فعالیت تخصصی خود را در زمینۀ خدماترسانی به مادران و کودکان آغاز و با استقبال گسترده شهروندان رشت روبهرو شد، ولی به دلیل فرسودگی و نیاز به اصلاحات عمرانی، این مرکز نزدیک به دو سال تعطیل و مراحل بازسازی، بهسازی و شادابسازی در آن اجرا شد.
گفتنی است، این کتابخانه با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و گسترش عدالت فرهنگی میان کودکان و نوجوانان با فضاهایی همچون مخزن، آلاچیق بازی، اتاق ویژه مادران و ... با هزینهای بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال در بخش عمران و تجهیز، مجددا آماده ارائه خدمات متنوع بهکودکان و مادران، به عنوان یکی از مصادیق توجه نهاد کتابخانههای عمومی به گروههای سنی خاص، میتواند الگویی برای سایر مناطق کشور باشد.