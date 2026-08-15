حضور عکاسان اربعین حسینی در جشنواره عکس رضوی/29 مرداد آخرین مهلت ارسال آثار
عکاسانی که در آیین باشکوه اربعین حسینی حضور داشتهاند میتوانند در جشنواره دوسالانه عکس رضوی حضور یابند.
همتینیا با اشاره به جایگاه ارزشمند عکاسی در روایت فرهنگ دینی و آیینی اظهار داشت: «اربعین حسینی یکی از بزرگترین رویدادهای فرهنگی و معنوی جهان اسلام است که هر ساله صحنههای بیبدیلی از ایمان، ایثار، همدلی و خدمت را در برابر نگاه عکاسان قرار میدهد. ثبت این لحظات، علاوه بر ارزش هنری، سندی ماندگار برای تاریخ و فرهنگ عاشورایی به شمار میرود.»
وی افزود: «جشنواره دوسالانه عکس رضوی فرصت ارزشمندی برای معرفی آثار فاخر با موضوع فرهنگ رضوی و جلوههای ارادت به اهلبیت(ع) است و تصاویر ثبتشده از مراسم اربعین نیز میتوانند با روایتهای انسانی، اجتماعی و معنوی خود، حضوری اثرگذار در این رویداد داشته باشند.»
سرپرست شورای عکاسی انجمن هنرهای تجسمی استان البرز از تمامی عکاسان استان و سراسر کشور خواست با انتخاب و ارسال بهترین آثار خود، ضمن ثبت و ماندگار کردن جلوههای ناب این حماسه عظیم، در ارتقای سطح کیفی جشنواره دوسالانه عکس رضوی نیز نقشآفرین باشند.
همتینیا در پایان تأکید کرد: «حضور فعال عکاسان در این جشنواره، گامی مؤثر در ترویج فرهنگ رضوی و بازتاب هنرمندانه مفاهیم ایثار، خدمت، معنویت و عشق به اهلبیت(ع) خواهد بود.»
علاقهمندان میتوانند آثار خود را در بخشهای مختلف (با سقف ارسال ۸ فریم در بخش ویژه) تا پایان روز ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ در سامانه رسمی portal.shamstoos.ir بارگذاری کنند.