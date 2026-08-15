حضور عکاسان اربعین حسینی در جشنواره عکس رضوی/29 مرداد آخرین مهلت ارسال آثار

به گزارش ایلنا به نقل از جشنواره رضوی؛ یونس همتی‌نیا، سرپرست شورای عکاسی انجمن هنرهای تجسمی استان البرز، از تمامی عکاسان خبری، مستند و هنری که در آیین باشکوه پیاده‌روی اربعین حسینی و مراسم‌های مرتبط با آن به ثبت لحظات ناب عاشقی و ارادت پرداخته‌اند، دعوت کرد آثار خود را به جشنواره دوسالانه عکس رضوی ارسال کنند.

همتی‌نیا با اشاره به جایگاه ارزشمند عکاسی در روایت فرهنگ دینی و آیینی اظهار داشت: «اربعین حسینی یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای فرهنگی و معنوی جهان اسلام است که هر ساله صحنه‌های بی‌بدیلی از ایمان، ایثار، همدلی و خدمت را در برابر نگاه عکاسان قرار می‌دهد. ثبت این لحظات، علاوه بر ارزش هنری، سندی ماندگار برای تاریخ و فرهنگ عاشورایی به شمار می‌رود.»

وی افزود: «جشنواره دوسالانه عکس رضوی فرصت ارزشمندی برای معرفی آثار فاخر با موضوع فرهنگ رضوی و جلوه‌های ارادت به اهل‌بیت(ع) است و تصاویر ثبت‌شده از مراسم اربعین نیز می‌توانند با روایت‌های انسانی، اجتماعی و معنوی خود، حضوری اثرگذار در این رویداد داشته باشند.»

سرپرست شورای عکاسی انجمن هنرهای تجسمی استان البرز از تمامی عکاسان استان و سراسر کشور خواست با انتخاب و ارسال بهترین آثار خود، ضمن ثبت و ماندگار کردن جلوه‌های ناب این حماسه عظیم، در ارتقای سطح کیفی جشنواره دوسالانه عکس رضوی نیز نقش‌آفرین باشند.

همتی‌نیا در پایان تأکید کرد: «حضور فعال عکاسان در این جشنواره، گامی مؤثر در ترویج فرهنگ رضوی و بازتاب هنرمندانه مفاهیم ایثار، خدمت، معنویت و عشق به اهل‌بیت(ع) خواهد بود.»

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در بخش‌های مختلف (با سقف ارسال ۸ فریم در بخش ویژه) تا پایان روز ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ در سامانه رسمی portal.shamstoos.ir بارگذاری کنند.