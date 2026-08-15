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صدونودوپنجمین شب شعر طنز «در حلقه رندان» برگزار می‌شود

صدونودوپنجمین شب شعر طنز «در حلقه رندان» برگزار می‌شود
کد خبر : 1826158
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صدونودوپنجمین شب شعر طنز «در حلقه رندان» روز یکشنبه ۲۵ مرداد، با حضور طنزپردازان و هنرمندان در تالار سوره حوزه هنری برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه‌ها، صدونودوپنجمین شب شعر طنز «در حلقه رندان» روز یکشنبه ۲۵ مرداد، پس از چند ماه وقفه، با حضور طنزپردازان و هنرمندان در تالار سوره حوزه هنری برگزار می‌شود. اجرای این شب طنز را سعید بیابانکی بر عهده دارد و مهران رجبی، نویسنده و طنزپرداز، نیز با اجرای ویژه استندآپ کمدی در این برنامه حضور خواهد داشت.

ناصر فیض، امید مهدی‌نژاد، مجتبی احمدی، فرامرز ریحان‌صفت و حسین پورقلی از شاعران و طنزپردازانی هستند که در صدونودوپنجمین محفل «در حلقه رندان» به شعرخوانی می‌پردازند. امین تویسرکانی، قاضی و نویسنده کتاب طنز «از پشت میز عدلیه؛ خاطرات طنز یک قاضی دادگستری»، مهمان ویژه این نشست است و در این برنامه، ضمن طنزخوانی، در گفت‌وگویی طنزآمیز شرکت می‌کند. همچنین اکبر کتابدار در بخش «چم‌وخم طنز»، نکاتی ادبی درباره طنز و ظرافت‌های این گونه ادبی را با حاضران در میان می‌گذارد. مهدی فرج‌اللهی نیز با تلفیق موسیقی و ادبیات طنز، اجرای زنده گیتار خواهد داشت.

این برنامه از ساعت ۱۷:۳۰ روز یکشنبه ۲۵ مرداد در تالار سوره حوزه هنری، واقع در تهران، خیابان سمیه، نرسیده به پل حافظ، برگزار می‌شود. حضور در این برنامه برای عموم علاقه‌مندان، به‌ویژه خانواده‌ها، آزاد و رایگان است.

محفل «در حلقه رندان» قدیمی‌ترین شب شعر طنز ایران به شمار می‌رود که فعالیت خود را حدود ۲۵ سال پیش، با ابتکار زنده‌یاد ابوالفضل زرویی نصرآباد آغاز کرد و تاکنون چراغ این محفل فرهنگی روشن مانده است. دفتر طنز حوزه هنری با نشانی اینترنتی www.daftaretanz.ir با هدف آموزش و ترویج طنز در ایران، از طریق برگزاری محافلی چون «طنزینما»، «طنزآمیز»، «طنزخوانه»، «طنزچین»، «در حلقه رندان»، «بازار تماشا»، «مکتب‌خانه طنز» و رویدادهای آموزشی ادامه‌دار «قلمه» در استان‌های کشور می‌کوشد فضایی پویا برای علاقه‌مندان به طنز فراهم کند.

 

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