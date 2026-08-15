به گزارش ایلنا به نقل از رسانه‌ها، صدونودوپنجمین شب شعر طنز «در حلقه رندان» روز یکشنبه ۲۵ مرداد، پس از چند ماه وقفه، با حضور طنزپردازان و هنرمندان در تالار سوره حوزه هنری برگزار می‌شود. اجرای این شب طنز را سعید بیابانکی بر عهده دارد و مهران رجبی، نویسنده و طنزپرداز، نیز با اجرای ویژه استندآپ کمدی در این برنامه حضور خواهد داشت.

ناصر فیض، امید مهدی‌نژاد، مجتبی احمدی، فرامرز ریحان‌صفت و حسین پورقلی از شاعران و طنزپردازانی هستند که در صدونودوپنجمین محفل «در حلقه رندان» به شعرخوانی می‌پردازند. امین تویسرکانی، قاضی و نویسنده کتاب طنز «از پشت میز عدلیه؛ خاطرات طنز یک قاضی دادگستری»، مهمان ویژه این نشست است و در این برنامه، ضمن طنزخوانی، در گفت‌وگویی طنزآمیز شرکت می‌کند. همچنین اکبر کتابدار در بخش «چم‌وخم طنز»، نکاتی ادبی درباره طنز و ظرافت‌های این گونه ادبی را با حاضران در میان می‌گذارد. مهدی فرج‌اللهی نیز با تلفیق موسیقی و ادبیات طنز، اجرای زنده گیتار خواهد داشت.

این برنامه از ساعت ۱۷:۳۰ روز یکشنبه ۲۵ مرداد در تالار سوره حوزه هنری، واقع در تهران، خیابان سمیه، نرسیده به پل حافظ، برگزار می‌شود. حضور در این برنامه برای عموم علاقه‌مندان، به‌ویژه خانواده‌ها، آزاد و رایگان است.

محفل «در حلقه رندان» قدیمی‌ترین شب شعر طنز ایران به شمار می‌رود که فعالیت خود را حدود ۲۵ سال پیش، با ابتکار زنده‌یاد ابوالفضل زرویی نصرآباد آغاز کرد و تاکنون چراغ این محفل فرهنگی روشن مانده است. دفتر طنز حوزه هنری با نشانی اینترنتی www.daftaretanz.ir با هدف آموزش و ترویج طنز در ایران، از طریق برگزاری محافلی چون «طنزینما»، «طنزآمیز»، «طنزخوانه»، «طنزچین»، «در حلقه رندان»، «بازار تماشا»، «مکتب‌خانه طنز» و رویدادهای آموزشی ادامه‌دار «قلمه» در استان‌های کشور می‌کوشد فضایی پویا برای علاقه‌مندان به طنز فراهم کند.