معرفی اعضای هیات علمی دومین همایش نمایشنامهپژوهی/ ۷۰ چکیده ارسال شد
همایش ملی نمایشنامهپژوهی توسط کانون نمایشنامهنویسان و مترجمان خانه تئاتر برگزار میشود، اعضای هیات علمی دومین دوره این همایش معرفی شدند، این افراد که از بین پژوهشگران و اساتید دانشگاههای مختلف هنری برگزیده شدهاند، ۷۰ چکیده ارسالی به دبیرخانه همایش را داوری خواهند کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، همایش ملی نمایشنامهپژوهی توسط کانون نمایشنامهنویسان و مترجمان خانه تئاتر برگزار میشود.
سعید اسدی (پژوهشگر)، فرهاد امینی (دانشگاه پارس)، ایوب آقاخانی (دانشگاه بینالمللی سوره)، حمید تلخابی (موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی)، مقداد جاویدی صباغیان (دانشگاه دامغان)، بهرام جلالیپور (دانشگاه هنر ایران)، علی حاجی ملاعلی (دانشگاه بینالمللی سوره)، صادق رشیدی (دانشگاه فرهنگیان)، شهرام زرگر (دانشگاه هنر ایران)، رضا صمیم (پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی)، محمد عارف (دانشگاه آزاد اسلامی)، میترا علوی طلب (دانشگاه دامغان)، پرستو محبی (دانشگاه آزاد اسلامی)، آرام محضری (کانون نمایشنامهنویسان و مترجمان خانه تئاتر)، بهروز محمودی بختیاری (دانشگاه تهران)، مصطفی مختاباد (دانشگاه تربیت مدرس)، محمدحسین ناصربخت (دانشگاه بینالمللی سوره)، اسماعیل نجار (دانشگاه تربیت مدرس)، محمد نجاری (پژوهشگاه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، نرگس یزدی (دانشگاه هنر ایران) اعضای هیات علمی دومین همایش ملی نمایشنامهپژوهی هستند که آثار رسیده را مورد ارزیابی قرار میدهند.
دومین همایش ملی نمایشنامهپژوهی، آذرماه ۱۴۰۵ در تهران با دبیری علمی رامتین شهبازی و همکاری علمی چندین نهاد دانشگاهی، علمی و پژوهشی برگزار خواهد شد.
این همایش میکوشد تا نسبت میان «متن نمایشی» و «اجرا» را از منظرهای گوناگون مورد بازاندیشی قرار دهد و نشان دهد که چگونه ادبیات نمایشی، با نیروی زبانی و ساختاری خود، شکل و معنا به اجرا میبخشد.
در محور ویژهی این دوره، تمرکز بر مطالعات تئاتر ایران در دهههای ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ هجری شمسی است؛ دورهای که در آن تئاتر ایران از مرزهای سنت و مدرنیته عبور کرد، نمایشنامهنویسان نوگرایی پدید آمدند، و ادبیات نمایشی به ابزاری برای بازتاب تحولات اجتماعی، فرهنگی و زبانی بدل شد.