به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، نمایش «میراث» نوشته بهرام بیضایی و کارگردانی غلامرضا عربی را ۲۵۷۱ تماشاگر به نظاره نشستند که شامل ۱۴۸۵ بلیت خریداری شده و ۱۰۸۶ بلیت مهمان می‌شود. فروش این نمایش با احتساب بلیت‌های تمام بها، نیم بها و تخفیف دار ۳۰۶۰۷۴۰۰۰۰ ریال ثبت شده است.

نمایش «سبیل السلطنه» نوشته و کارگردانی مهدی ملکی دوشنبه (۲۶ مردادماه) ساعت ۱۹ با برپایی آیین شب‌چراغ اجرای عمومی خود را در تماشاخانه سنگلج آغاز می‌کند. مهمان ویژه این روز جواد انصافی هنرمند صاحبنام تئاتر و نمایش ایرانی است که شمع شب‌چراغ این نمایش کمدی را می‌افروزد.

در این نمایش هنرمندانی همچون سالار ‌کریم ‌خانی، سیدمحسن ‌میرهاشمی، علیرضا ‌(نیما) ‌قربان ‌زاده، مهدی ‌ملکی، نیما ‌ثبوتی، محمد ‌شادپور، محسن ‌جهانگیرزاده، غزال ‌مهران ‌فر، فرنیا ‌احمدوند، شیوا ‌کوشکانی، لیلا فیروزمند، شیرین ‌رحیمی، صحرا مزروعی، نسترن دهکانی‌پور، امیر ‌ضابط ‌پوریان، رامین ‌عابدی، زهره ‌گرم ‌خورانی و رضا احسانی به ایفای نقش می‌پردازند. «سبیل السلطنه» هر روز غیر از شنبه‌ها ساعت ۱۹.۳۰ روی صحنه می‌رود.

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