به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی تماشاخانه ایران‌شهر، چهار نمایش «دو سر و یک‌ کلاه»، «مده‌آ»، «سنترال پارک غربی» و «رومولوس» در سالن‌های استاد ناظرزاده کرمانی و استاد سمندریان تماشاخانه ایران‌شهر روی صحنه می‌روند.

نمایش‌های «دو سر و یک کلاه» به کارگردانی محمدرضا خاکی، «مده‌آ» به کارگردانی حمیدرضا نعیمی، «سنترال پارک غربی» به کارگردانی ژاله صامتی و «رومولوس» به کارگردانی قیس یساقی، در نوبت اجرایی مرداد و شهریور این مجموعه به صحنه خواهند رفت.

نمایش «دو سر و یک‌ کلاه» نوشته ژان‌ـ‌ماری پی‌یم، با ترجمه و کارگردانی محمدرضا خاکی و بازی ناصر علی‌پاشا و حمید رشید، از یکشنبه‌ (۲۵ مردادماه)، ساعت ۱۸:۴۵ در سالن استاد ناظرزاده کرمانی اجرا می‌شود.

نمایش «مده‌آ» به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا نعیمی و تهیه‌کنندگی شیدا منوچهری نائینی، با بازی ریحانه رضی و بهار نوحیان، از چهارشنبه (۴ شهریورماه)، ساعت ۱۹ در سالن استاد سمندریان به صحنه می‌رود.

نمایش «سنترال پارک غربی» نوشته وودی آلن، با ترجمه ایرج سنجری، کارگردانی و تهیه‌کنندگی ژاله صامتی، با بازی لیلا بلوکات، ژاله صامتی، نادر فلاح، ایرج سنجری و نیاز سنجری، از جمعه (۳۰ مردادماه)، ساعت ۲۱:۱۵ در سالن استاد ناظرزاده کرمانی اجرا خواهد شد.

همچنین نمایش «رومولوس» نوشته فواد زیدانلویی، به طراحی و کارگردانی قیس یساقی و با بازی اسماعیل گرجی، فرشاد قاسمی، امیرحسین بلندی، مهسا صبوری و محمد لقمانیان، از چهارشنبه (۴ شهریورماه)، ساعت ۲۱ در سالن استاد سمندریان روی صحنه می‌رود.

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