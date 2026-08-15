به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنا به اعلام شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش، از اذان مغرب روز پنجشنبه (٢٩ مردادماه) تا اذان مغرب روز جمعه (٣٠ مردادماه)، نمایش‌های کشور به صحنه نمی‌روند.

اجرای نمایش‌ها پس از اذان مغرب روز جمعه ٣٠ مردادماه، طبق روال سابق می‌تواند ادامه پیدا کند.

در این بازه زمانی، نمایش‌های مناسبتی، مذهبی و سوگواره‌ها، با رعایت قوانین محل اجرا، امکان ادامه اجرا خواهند داشت.