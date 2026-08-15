فراخوان نوزدهمین جشنواره موسیقی جوان منتشر شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، نوزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان به دبیری حمیدرضا اردلان در چهار بخش اصلی «موسیقی دستگاهی»، «موسیقی نواحی»، «موسیقی کلاسیک غربی»، «آهنگسازی» و یک بخش ویژه «شناخت و حفظ ردیف» برگزار خواهد شد.

‎این جشنواره برای سه گروه سنی «الف» ۱۵ تا ۱۸ سال؛ متولدین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹، «ب» ۱۹ تا ۲۳ سال؛ متولدین سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ و «ج» ۲۴ تا ۲۹ سال؛ متولدین سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ طراحی شده است. متقاضیانی که سن آنها از ۱۵ سال کمتر است، در صورت آمادگی و تمایل، می‌توانند آثار خود را برای بررسی در گروه «الف» ارسال کنند.

متقاضیان می‌توانند با ثبت‌نام و ارسال اجرای رپرتوارِ مشخص‌شده برای هر بخش به‌ صورت ضبط ویدئویی در موعد مقرر (تا ۱۵مهرماه ۱۴۰۵) از طریق سامانه «بامک» در این جشنواره شرکت کنند.

پس از بررسی و ارزیابی آثار ارسالی، توسط هیات‌های داوران از پذیرفته‌شدگان برای شرکت در مرحله نهایی دعوت به عمل خواهد آمد.

نوزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان با مشارکت گسترده استادان برجسته موسیقی کشور توسط انجمن موسیقی ایران و با حمایت دفتر امور موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، به متن کامل فراخوان (فایل پی‌دی‌اف) در سایت انجمن موسیقی ایران به نشانی www.nay.ir و سایت جشنواره ملی موسیقی جوان به نشانی www.nfym.ir مراجعه کنند. همچنین فراخوان جشنواره اینجا قابل دسترسی است.