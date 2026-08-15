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رئیس اداره میراث‌فرهنگی مرودشت خبرداد؛

آسمان تخت جمشید میزبان بارش شهابی شد/برگزاری تور رصد شبانه

آسمان تخت جمشید میزبان بارش شهابی شد/برگزاری تور رصد شبانه
کد خبر : 1825877
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همزمان با وقوع بارش شهابی، تور ویژه رصد آسمان شب و تماشای این پدیده نجومی با استفاده از تلسکوپ، در کنار بازدید شبانه از مجموعه جهانی تخت جمشید برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، محسن نجفی امروز ۲۴ مردادماه ۱۴۰۵ گفت: این برنامه با هدف ایجاد تجرب‌های متفاوت برای گردشگران و علاقه‌مندان به نجوم و میراث فرهنگی اجرا شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مرودشت افزود: شرکت‌کنندگان ضمن حضور در فضای مجموعه جهانی تخت جمشید و آشنایی با ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی این اثر ارزشمند،   به تماشای آسمان شب و پدیده زیبای بارش شهابی پرداختند.

نجفی با اشاره به تجهیزات به کاررفته در این برنامه اظهار کرد: با استفاده از تلسکوپ و دیگر ابزارهای رصدی، امکان مشاهده اجرام آسمانی و بخش‌هایی از آسمان شب برای گردشگران فراهم شد و کارشناسان و راهنمایان حاضر در برنامه،   توضیحاتی درباره پدیده‌های نجومی و اهمیت رصد آسمان ارائه دادند.

او تأکید کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی، تلفیقی جذاب از میراث فرهنگی، گردشگری شبانه و نجوم ایجاد کرده و می‌تواند زمینه ساز توسعه گردشگری تجربه محور و معرفی ظرفیت‌های کمتر دیده شده شهرستان مرودشت و مجموعه جهانی تخت جمشید باشد.

 رئیس میراث فرهنگی،   گردشگری و صنایع دستی شهرستان مرودشت خاطرنشان کرد: برنامه‌های رصدی و شبانه،   علاوه بر افزایش جذابیت مقصد گردشگری،   به ماندگاری بیشتر گردشگر و رونق اقتصاد محلی نیز کمک می‌کند و فرصتی تازه برای پیوند تاریخ و علم در فضایی بیمانند فراهم می‌سازد.

گفتنی است اداره میراث فرهنگی،   گردشگری و صنایع دستی شهرستان مرودشت،   با توجه به ظرفیت‌های تاریخی،   فرهنگی و طبیعی منطقه، بر توسعه برنامه‌های متنوع گردشگری و ایجاد تجربه‌های جدید برای گردشگران تأکید دارد.

 

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