صداوسیما جمعآوری امضا از نمایندگان مجلس برای حمایت از رئیس این سازمان را تکذیب کرد
اخیرا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصیاش با انتقاد از اقدام معاونت حقوقی و امور مجلس رسانه ملی، مدعی شده بود که این معاونت برای حمایت از صداوسیما اقدام به جمعآوری امضا از نمایندگان مجلس کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی رسانه ملی، روابطعمومی معاونت حقوقی و امور مجلس رسانه ملی توضیحاتی دراینباره ارائه کرده است که به این شرح است:
«یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اخیرا در حساب شخصی خود در فضای مجازی، مدعی دخالت ادارهکل امور مجلس معاونت حقوقی و امورمجلس صداوسیما در عملکرد نمایندگان محترم مجلس شده و این مجموعه را به فشار به نمایندگان مجلس در حمایت از رسانه ملی متهم کرده است.
این معاونت ضمن رد ادعای مطرح شده طرح آن را موجب تخفیف ساحت مجلس و تقلیل جایگاه و استقلال نمایندگان مجلس شورای اسلامی دانسته و آن را خلاف انصاف و بهدوراز شأن نمایندگی مردم شریف ایران ارزیابی و اعلام میکند به دلیل ایراد اتهام واهی «تهدید و تطمیع» به رسانه ملی، این موضوع را از مجاری قانونی پیگیری خواهد کرد.
در توضیح آنچه نماینده مذکور مدعی شده، یادآور میشود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بنا به روال مألوف خود، بیانیههای متعدد و مختلفی را در سامانه مربوطه در مجلس بارگذاری و در صحن علنی قرائت میکنند. اوایل مردادماه سال جاری، سخنگوی محترم کمیسیون فرهنگی مجلس با حمایت تعداد زیادی از دیگر منتخبان مردم، بیانیهای با محتوای تقدیر از اقدامات رسانه ملی در جنگهای تحمیلی دوم و سوم و نبرد هرمز و نیز شبهکودتای آمریکاییصهیونی دیماه گذشته، همچنین قدردانی از تلاشهای خبرنگاران غیور و شجاع رسانه ملی که در شرایط سخت جنگ و بحران همواره به وظیفه مقدس خود عمل میکنند، در سامانه مربوطه بارگذاری نمودند و طبعاً معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما نیز از آن آگاه شد.
پیرو بارگذاری این بیانیه و در آستانه هفدهم مرداد روز خبرنگار، باتوجهبه مجازیشدن جلسات مجلس و عدمدسترسی حضوری به نمایندگان محترم، همچنین تأکید درست نمایندگان محترم حمایتکننده از بیانیه به رعایت مناسبت تقویمی و اقتضای زمانی قرائت بیانیه در آستانه روز خبرنگار، ادارهکل امور مجلس اقدام به اطلاعرسانی به برخی نمایندگان محترم کرد.
نماینده محترم یاد شده این تماس و اطلاعرسانی را در تفسیری عجیب بهمنزله فشار بر نمایندگان مجلس تلقی کرده و به دلایلی که مشخص نیست اقدام به ایراد اتهام به رسانه ملی کرده است. یادآور میشود این اقدام اعتراض سخنگوی محترم کمیسیون فرهنگی مجلس را نیز در پی داشت و طرح موضوع «اقدام صداوسیما برای جمعآوری امضا» را تکذیب کرد.
معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان صداوسیما، ضمن تشکر از حمایتهای مکرر و بیشائبه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از تلاشهای سازمان صداوسیما در سنگر جنگ نرم و مقابله با امواج تحریف و تفتین دشمنان، تداوم این حمایتها را حاصل اندیشه بلند انقلابی، دغدغهمندی، زمانشناسی ومسئولیتشناسی هوشمندانه برگزیدگان شایسته ملت بزرگ ایران در دستگاه قانونگذاری دانسته و آن را قدر میداند.
روابط عمومی معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما»
گفتنی است؛ چندی پیش مجتبی زارعی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در توئیتی که منتشر کرده، تشریح کرد که معاونت پارلمانی صداوسیما با نمایندگان تماس گرفته و از آنها خواسته است بیانیهای در حمایت از سازمان را در سامانه نمایندگان مجلس امضا کنند. او این اقدام را «زشت» توصیف کرده و در بخش دیگری از یادداشتش نوشت که با فرد تماسگیرنده برخورد کرده است.