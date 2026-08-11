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«سید خراسانی» در حرم مطهر رضوی اجرا می‌شود

«سید خراسانی» در حرم مطهر رضوی اجرا می‌شود
کد خبر : 1825028
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نمایش‌های «سید خراسانی» و «آتش دل» در آخرین روزهای ماه صفر از سوی مرکز هنرهای نمایشی سوره روی صحنه می‌روند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، نمایش «سید خراسانی» به کارگردانی پژمان شاهوردی و نمایش «آتش دل» به کارگردانی میثم رضائی نژاد در آخرین روزهای ماه صفر از سوی مرکز هنرهای نمایشی سوره روی صحنه می‌روند. 

نمایش «سید خراسانی» تولید مرکز هنرهای نمایشی سوره، به نویسنده و کارگردان پژمان شاهوردی است که در مشهد مقدس، ورودی باب الرضا حرم مطهر رضوی با همکاری و حمایت موسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی هر شب ساعت ۲۱ برای زائرین امام رضا(ع) اجرا می‌شود.

در این نمایش مسعود کردی، علی دهریزی، میثم کردی، امیر عرشیا بهاری، احمد رضا مرادی، امیر طاها کاکاوند، حسین آنی زاده، امیر محمد آموزگار، محراب ساکی، سینا زرین بخش، ماهان گودرزی، امیرحسین پاکباز، ایمان سیاح، محمد گودرزی و آرام بوریایی به ایفای نقش پرداخته و سایر عوامل عبارتند از: دستیار کارگردان: مسعود کردی، مشاور: دکتر آریانا گودرزی، دراماتورژ: سحر ابوالفتحی، گریم: مهدی بوریایی، طراحی و دوخت لباس: فریده میرزایی، طراح صدا وجلوه های تصویر: محمد کاوند، طراح نور: حسین صلحی، روابط عمومی: محمد حسین کردی.

همچنین نمایش «آتش دل» نیز به نویسندگی باقر صمدی و تهیه‌کنندگی و کارگردانی میثم رضائی نژاد دیگر برنامه مرکز هنرهای نمایشی سوره است، که از ۲۰ تا ۲۲ مردادماه، ساعت ۱۹ در تماشاخانه ماه حوزه هنری روی صحنه است.

این نمایش «روایت خنجری» است که ناخواسته اتفاقی را رقم می زند و ... که بصورت مونولوگ و با کمک بازیگران مکمل و فرم و همچنین موسیقی زنده ایرانی به روی صحنه می رود.

در این نمایش محمدرضا جلالی فرد، سیدمتین حسینی، حسام سیفی، عباس شعبانی و میثم رضائی نژاد در این نمایش به ایفای نقش پرداخته و سایر عوامل عبارتند از: گروه موسیقی: نوازنده تار: حمید اباذری، دف و سنج: سمیه شعبانعلی، دستیاران کارگردان: هانیه امید علی و سوگند گل زاده، اتاق فرمان: علی مربی، گریم: زهره عطایی، منشی صحنه: هانیه امید علی، عکاس: وحید دهرویه، طراح نور: میثم کحالی، طراح پوستر: میثم رضائی نژاد، مدیر رسانه: زهره السادات فرقانی، روابط عمومی: محمد شجاعی، مدیر صحنه: وحید غفار زاده، مجری طرح: گروه هنری حرکت‌.

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