«قتل آقای هاورشام» به دور چهارم رسید

به گزارش ایلنا، «قتل آقای هاورشام» نوشته جاناتان سیر با ترجمه شهاب نظام‌دوست و کارگردانی فراز غلامی در چهارمین دور اجرای خود در سالن شماره یک فیدیبو استیج پردیس تئاتر و موسیقی شهرزاد میزبان علاقه‌مندان تئاتر خواهد بود.

این نمایش پیش از این در سه دوره و در مجموعه تئاتر لبخند، تماشاخانه ملک و تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفته است و اکنون پس از استقبال مخاطبان، برای چهارمین بار با تهیه‌کنندکی سجاد افشاریان به صحنه بازمی‌گردد.

افشاریان، تهیه‌کننده این نمایش، با تأسیس کمپانی تئاتر جوانان ایران، در کنار فعالیت حرفه‌ای و مستمر خود در عرصه تئاتر، طی بیش از یک دهه از تولید و اجرای آثار دانش‌آموختگان و جوانان تئاتر حمایت کرده و به تهیه‌کنندگی آثار و حمایت از استعدادهای تازه این حوزه پرداخته است. از جمله آثار اجراشده با تهیه‌کنندگی یا حمایت او می‌توان به «منو یادت میاد؟»، «در انتظار گودو»، «هیدن»، «آن برد» و «کلاژ بیضایی» اشاره کرد.

احمد صمیمی، ایمان نظیفی، امین زارع، علی چایچی، گلنوش قهرمانی، عرفان رنجبر، مریم بصیری‌فر، محمد امیدی، شایان حیدری، شکیبا الکائی و سوگل زارع بازیگران «قتل آقای هاورشام» هستند.

«قتل آقای هاورشام» از چهارم شهریورماه هر روز ساعت ۱۹ در سالن یک فیدیبو استیج پردیس تئاتر و موسیقی شهرزاد اجرا خواهد شد.

زمان پیش‌فروش بلیت این نمایش به‌زودی اعلام می‌شود.

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