پیام تبریک شکارچی برای سهراب پورناظری
علیاکبر شکارچی در پیامی عضویت سهراب پورناظری در آکادمی گرمی را تبریک گفت و این اتفاق را افتخاری برای موسیقی ایران دانست.
به گزارش ایلنا، علیاکبر شکارچی، پیشکسوت موسیقی دستگاهی و کمانچهنواز دز پیامی ضمن تبریک به «سهراب پورناظری» بابت عضویت در هیئت داوران آکادمی گرمی، این انتخاب را افتخاری برای موسیقی و بهویژه جامعهی کمانچهنوازان کشور دانست و با اشاره به بیتی از مولانا، آن را «طلوع صبحی تازه در آسمان موسیقی ایران» توصیف کرد.
به نام خداوند نور و قلم
خداوند پاک وجود وعدم
بسیار خرسندم امروز در خبرگزاریها مطلع شدم دوست و همپیشهی عزیزم آقای «سهراب پورناظری» به عضویت هیئت داوران آکادمی گرمی درآمدهاند.
من این انتخاب شایسته و افتخارآفرین را به ایشان و خانوادهی گرامی و هنرمندشان و همچنین جامعهی موسیقی بهویژه کمانچهنوازان ایران صمیمانه تبریک میگویم.
سپاس از خداوندگار موسیقی که نگهدار موسیقی و موسیقیدان این سرزمین نخبهپرور است. سپاس که موسیقی ایران در عرصههای نوازندگی آهنگسازی آموزش و پژوهش روزبهروز به شکوفایی است.
امروز که این چند خط را برای موفقیت و بالندگی سهراب جان مینویسم مرا این بیت مولانا به یاد آمد:
«برجه ز خواب و بنگر صبحی دگر دمید
جویان و پایکوبان از آسمان رسیده»
حقیقتاً در آسمانِ موسیقی این سرزمین صبحی دگر برآمده؛ صبحی که آمیخته با فرهنگخواهی و فرهنگطلبی خانوادههاست که فرزندان خود را در شرایطی دشوار به میدان هنرورزی و عشقورزی میفرستند.
هر شب که چشم برهم مینهم در خیال با صدای پرطنین موسیقی ایران که از اندیشه و انگشتان فرزندان این آب و خاک جویان و پایکوبان برمیخیزد، سرمست و پرامید به خواب میروم.
سرافراز بماند ایران و موسیقی ایران
سرافراز و بالنده بماند سهراب جان پورناظری
علی اکبر شکارچی
۱۶ امرداد ۱۴۰۵
آکادمی گرمی یکی از معتبرترین نهادهای حرفهای صنعت موسیقی جهان به شمار میرود و اعضای آن را هنرمندان، آهنگسازان، ترانهسرایان، تنظیمکنندگان، تهیهکنندگان، صدابرداران و دیگر فعالان حرفهای موسیقی از کشورهای مختلف تشکیل میدهند.
عضویت در این نهاد از طریق فرایندی تخصصی، مبتنی بر سوابق حرفهای، آثار منتشرشده و بررسی هیئتهای تخصصی انجام میشود. اعضای واجد شرایط این آکادمی در فرآیند انتخاب نامزدها و برندگان جوایز سالانه گرمی نیز مشارکت میکنند.
آکادمی گرمی افزون بر برگزاری جوایز سالانه GRAMMY، در حوزههایی همچون حمایت از حقوق موسیقیدانان، آموزش، توسعه حرفهای و سیاستگذاری فرهنگی صنعت موسیقی نیز فعالیت میکند و اعضای آن در شکلدهی به آینده این صنعت نقش دارند.
مراسم اهدای جوایز گرمی از سال ۱۹۵۸ میلادی آغاز شد. این در حالی است که جایزه گرمی در موسیقی به عنوان بزرگترین رویداد موسیقی جهان همترازِ جایزه اسکار در صنعت فیلم، جایزه امی در تلویزیون و جایزه تونی در تئاتر است.