به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی و امور بین‌الملل خانه کتاب و ادبیات ایران، آیین «انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک فی‌مابین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی» سه‌شنبه (بیستم مردادماه ۱۴۰۵) با حضور سیدعباس صالحی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین دهقان؛ رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، محسن جوادی؛ معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ابراهیم حیدری؛ مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران، ایوب دهقانکار؛ مشاور علمی، فرهنگی و مدیریتی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمود عسکری‌آزاد؛ مدیرعامل بنیاد علوی و تعدادی از مدیران بنیاد مستضعفان برگزار شد.

فرهنگ و هنر، هم شناسنامه ایران است و هم یک مزیت اقتصادی

در این آیین تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک و کلان فرهنگی و هنری میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به امضا رسید. در قالب این توافق راهبردی که میان سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به امضا رسید؛ با هدف حمایت از بدنه فرهنگی کشور، تفاهم‌نامه اختصاصی دیگری میان خانه کتاب و ادبیات ایران به نمایندگی از معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بنیاد علوی وابسته به بنیاد مستضعفان جهت ارائه تسهیلات کم‌بهره به فعالان حوزه کتاب و نشر منعقد شد. بر اساس این طرح حمایتی که به دنبال شرایط دشوار ناشی از جنگ ۱۲ روزه و تبعات اقتصادی جنگ رمضان تصویب شده است، مبلغ ۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات ویژه کم‌بهره به ناشران، کتاب‌فروشان و اهالی فرهنگ اختصاص خواهد یافت.

در این آیین سید عباس صالحی ضمن گرامیداشت یاد شهدای جنگ‌های تحمیلی مطرح کرد: حوزه فرهنگ و هنر در ایران از زوایای مختلف دارای اهمیت است. یکی از مهم‌ترین ابعاد آن، مسئله هویت است. هویت ایران در جهان تا حد زیادی با فرهنگ و هنر این سرزمین تعریف می‌شود. ما شناسنامه خودمان را در جهان با حوزه‌هایی همچون شعر و ادبیات، هنرهای خلاق، هنرهای کاربردی و سبک زندگی ایرانی معرفی می‌کنیم.

وی ادامه داد:‌ زندگی ایرانی در طول تاریخ همواره با هنر پیوند داشته است. حتی امور روزمره مردم نیز به نوعی با هنر ارتباط داشته است؛ از گلیم زیر پا گرفته تا سفالی که از آن استفاده می‌کردند. بنابراین، فرهنگ و هنر همواره روح ایران بوده و هست. از سوی دیگر، باید به اهمیت فرهنگ و هنر از منظر اقتصاد، معیشت و اشتغال نیز توجه کرد. صنایع خلاق امروز در جهان جایگاه قابل توجهی پیدا کرده است و هرچه جلوتر می‌رویم، سهم این صنایع در اقتصاد کشورها افزایش پیدا می‌کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: در سال‌های اخیر، رشد جهانی صنایع خلاق فرهنگی قابل توجه بوده و با توجه به شاخه‌های متعدد این حوزه، بازار جهانی صنایع خلاق اکنون حدود ۴ تریلیون دلار برآورد می‌شود که حدود یک تریلیون دلار آن مربوط به صادرات کشورهای مختلف است. وقتی به کشورهای مختلف نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که سهم صنایع خلاق در تولید ناخالص داخلی کشورهایی مانند آمریکا، ژاپن، آلمان، کره جنوبی، فرانسه، کانادا و انگلستان قابل توجه است و این کشورها برای افزایش این سهم در سال‌های آینده برنامه‌ریزی کرده‌اند.

او سهم صنایع خلاق در اشتغال را قابل توجه دانست و مطرح کرد: در برخی موارد، نسبت اشتغال ایجادشده در این حوزه از سهم آن در تولید ناخالص داخلی بیشتر است؛ چراکه صنایع خلاق می‌تواند اشتغال‌های خرد و میانی را فعال کند. به همین دلیل، این حوزه برای ما در ایران نیز از منظر اشتغال اهمیت قابل توجهی دارد. احساس من این است که ما در ایران، هم از زاویه شناسنامه و هویت فرهنگی و هنری و هم از منظر مزیت نسبی اقتصادی، ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه صنایع خلاق داریم.

صالحی ادامه داد: بنابراین، ما یک استعداد و ظرفیت قابل توجه در حوزه فرهنگ و هنر داریم که علاوه بر منظر هویتی، از منظر اقتصادی و اشتغال نیز دارای اهمیت است. روند جهانی نیز به همین سمت حرکت می‌کند و مزیت نسبی ما نیز در همین حوزه قرار دارد. ما نمی‌خواهیم صرفا از کشورهای دیگر الگوبرداری کنیم، بلکه باید با توجه به ظرفیت‌های بومی خودمان، مسیر توسعه و بازآفرینی را دنبال کنیم. مهم این است که زیرساخت‌ها، زنجیره تولید و بازار را در کشور تقویت کنیم. متأسفانه سهم صنایع خلاق در تولید ناخالص داخلی ایران هنوز کمتر از یک درصد است و بازار این حوزه حدود ۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ در حالی که با توجه به استعدادها و ظرفیت‌های موجود، می‌توان در یک چشم‌انداز ۱۰ ساله و با یک برنامه‌ریزی مناسب، این رقم را چندین برابر کرد.

او با بیان اینکه انقلاب اسلامی در حوزه خلاقیت‌های زنان و حضور آنان در عرصه‌های فرهنگی و هنری، جهش قابل توجهی ایجاد کرده است به توسعه بنیاد مستضعفان به عنوان یک ظرفیت ملی، اشاره کرد و گفت: هم از منظر هویت اسلامی و انقلابی و هم از منظر اقتصاد و اشتغال، می‌توان چشم‌اندازهای خوبی برای همکاری با این مجموعه تعریف کرد و در بخش‌های مختلف وارد تفاهم و همکاری شد. خوشبختانه برخی از تفاهمات شما نیز که سابقه‌ای طولانی دارد، امروز وارد مرحله اجرایی شده است. گام اول این همکاری به‌صورت مشخص برداشته شده و معرفی مجموعه‌ها و ظرفیت‌ها انجام شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان سخنان خود به تفاهم‌نامه به امضا رسیده اشاره کرد و گفت: در گام نخست، ۲۱ هزار ناشر که حدود ۹ هزار نفر از آنها فعال هستند، کتابفروشی‌ها و اهالی قلم می‌توانند از این تسهیلات و ظرفیت‌ها استفاده کنند و ان‌شاءالله با توجه به شرایط سختی که در ایام اخیر پیش آمده، این حمایت‌ها ادامه پیدا کند.

حمایت از تمامی حلقه‌های زنجیره نشر ادامه دارد

محسن جوادی نیز در این آیین ضمن تشکر از محمود عسکری‌آزاد، مدیرعامل بنیاد علوی برای امضای این تفاهم‌نامه با تاکید بر نگاه راهبردی وزیر فرهنگ و دولت چهاردهم به حوزه فرهنگ در شرایط بحرانی، این مشارکت را گامی موثر در کاهش تنگناهای اقتصادی اهالی نشر و کتاب دانست و مطرح کرد: در همین راستا، کارگروهی تخصصی برای اعطای وام در معاونت امور فرهنگی تشکیل شده است که جزئیات ثبت‌نام و شرایط بهره‌مندی از این وام را طی چند روز آینده از طریق دبیرخانه این کارگروه در موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران اعلام خواهد کرد. علاوه بر موارد فوق و در راستای تداوم برنامه‌های حمایتی معاونت امور فرهنگی از تمامی حلقه‌های زنجیره نشر، توافقات نهایی برای ارائه تسهیلات ویژه به چاپخانه‌‌داران نیز با یکی از بانک‌های کشور حاصل شده است که جزئیات این طرح و نحوه بهره‌مندی از آن نیز به‌زودی به اطلاع عموم خواهد رسید.

حمایت از ناشران و مؤلفان در دستور کار بنیاد مستضعفان

در بخش دیگر این نشست، حسین دهقان با تأکید بر اهمیت عمران و آبادانی مناطق محروم مطرح کرد: عمران و آبادانی مناطق محروم را در برنامه خود داریم. از سال گذشته نیز اعلام کردیم که در کنار توجه به جنبه‌های آموزشی و عمرانی، موضوعات فرهنگی را نیز با جدیت دنبال خواهیم کرد.

وی با اشاره به شکل‌گیری طرح حبیب افزود: در این طرح، مساجد محور فعالیت‌های ما هستند و برنامه‌های فرهنگی و قرآنی مختلفی را دنبال می‌کنیم. همچنین پویش‌های فرهنگی مختلفی را برگزار کرده و از گروه‌های مردمی نیز حمایت می‌کنیم. تمام این اقدامات با بهره‌گیری از ظرفیت انسانی گسترده و در گستره جغرافیایی وسیع در حال پیگیری است. در حوزه آموزش و تسهیل‌گری نیز ظرفیت‌های انسانی و سازمانی قابل توجهی وجود دارد که می‌توان از این تجربیات در بازه‌های زمانی مختلف استفاده و آنها را اجرا کرد.

رئیس بنیاد مستضعفان در پایان بر ضرورت حمایت از کسب‌وکارهای فعال در حوزه فرهنگ تأکید کرد و گفت: کمک به توسعه کسب‌وکارهای فعال در حوزه فرهنگی از دیگر برنامه‌هاست تا بتوانیم به حوزه مظلوم فرهنگ کمک کنیم و زمینه انجام کارهای اصیل فرهنگی را فراهم کنیم. در این مسیر، حمایت از اهالی فرهنگ، از جمله ناشران و مولفان نیز مورد توجه قرار دارد.

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